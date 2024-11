Neues von BC Laubfrosch

Neues vom BC Laubfrosch Kervenheim:

Spielbericht 1. Mannschaft vom 8. November 2024:

Die 1. Mannschaft musste auswärts gegen Grün-Weiß-Kleve-Hau 1 antreten.

Das erste Spiel musste Hermann Schaap an Brett 1 für Kervenheim bestreiten. Es war eine sehr spannende Partie, in der Walter Hottgenroth mit 180 zu 178 in 20 Aufnahmen die Oberhand behielt.

Beim zweiten Spiel musste der Kervenheimer Michael Brouwers gegen Roland Hottgenroth antreten. Michael konnte die Partie mit 115 zu 99 in 20 Aufnahmen für sich entscheiden.

Damit stand es 2:2 die dritte Partie bestritten Thomas Cholewa für Kervenheim und Volker Hermsen für Kleve. Volker spielte eine starke Partie und gewann 150 zu 77 in 20 Aufnahmen.

Jetzt führte Kleve 4:2 und im letzten Spiel musste ein Sieg her, um ein Unentschieden zu retten.

Karl-Heinz Brouwers musste für Kervenheim als Ersatzmann antreten und konnte Hans Gerd Heijmink von Kleve nicht bezwingen. Karl-Heinz verlor klar 39 zu 150 in 18 Aufnahmen. Also war die erste Niederlage besiegelt.

Spielbericht 2. Mannschaft vom 9. November 2024:

Die 2. Mannschaft hatte ein Heimspiel in Kervenheim und musste gegen Grün-Weiß-Kleve-Hau 2 antreten.

An Brett 1 gewann Karl-Heinz Brouwers gegen den Klever Georg Douven mit 87 zu 71 in 20 Aufnahmen.

Heinz Franzen konnte nicht für Kervenheim punkten; er verlor gegen Werner Berson 38 zu 42 in 20 Aufnahmen.

Thomas Büchner trat für Kervenheim gegen Wolfgang Pastoors an. Er bezwang ihn 81 zu 66 in 20 Aufnahmen.

Paul Bannasch hätte den Sieg für Kervenheim erspielen können, aber es wurde nur ein Unentschieden, denn er verlor gegen Stefanos Esoenetos 31 zu 37 in 20 Aufnahmen. Somit konnten die Klever einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen.

Das nächste Heimspiel findet am Samstag, 16.11.2024, statt, da spielt die 4. Mannschaft ab 17 Uhr gegen B.S.F. Goch 4.