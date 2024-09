Neues vom Kevelaerer Schachverein

Zum Abschluss der Saison fand in Kevelaer die Blitz-Einzelmeisterschaft des Schachbezirks Linker Niederrhein statt. Dabei wird die gesamte Partie mit einer Bedenkzeit von nur fünf Minuten gespielt.

Von den zwölf Teilnehmenden konnten die Kevelaerer Teilnehmer die ersten drei Plätze sichern. Peter Drißen konnte seinen Titel aus dem letzten Jahr mit 10,5 Punkten aus elf Partien erfolgreich verteidigen. Den 2. Platz sicherte sich Hans-Werner Vonk vor David Tuinenburg.

Für die neue Saison konnte zusätzlich zur U20-Jugendmannschaft eine neue Mannschaft in der Altersklasse U14 gemeldet werden.

Jugendtraining am Freitag

Für die U10 Mannschaft können sich noch interessierte Kinder jeden Freitag beim Jugendtraining im Raum 103 in der Begegnungsstätte ab 18 Uhr melden. Dort startet jetzt auch die offene Jugend-Stadtmeisterschaft in verschiedenen Altersklassen. Teilnehmen können alle Kevelaerer Kinder und Jugendlichen. Anmeldungen sind möglich per Mail (jugend@schachclub-kevelaer.de) oder persönlich beim Jugendtraining.

Für erwachsene Schachspieler besteht die Möglichkeit donnerstags ab 19 Uhr im Raum Benedikt im Klostergarten Schach zu spielen. Hier startet jetzt die offene Kevelaerer Stadtmeisterschaft. Gespielt wird in zwei Leistungsstufen. Interessierte Schachspieler sind herzlich eingeladen an diesem Turnier teilzunehmen.

Am ersten Spieltag der Mannschaftsmeisterschaft mussten gleich drei Kevelaerer Mannschaften antreten, Dabei konnte die 3. Mannschaft im Vereinsduell gegen die 4. Mannschaft, die mit mehreren Nachwuchsspielern in die Saison startet, etwas glücklich mit 3,5:2,5 gewinnen.

Die 1. Mannschaft empfing in der Verbandsliga die 1. Mannschaft des Düsseldorfer SV. Der Wettkampf gestaltete sich sehr ausgeglichen. Nach rund drei Stunden Spielzeit verlor Tobias Manten in einer zuvor ausgeglichenen Partie. Unmittelbar danach wollte Herbert Dohmes in einer ausgeglichenen Stellung seine Dame nicht tauschen und geriet danach in einen so starken Angriff seines Gegners, dass er wenig später auch aufgeben musste. Nach Unentschieden von Peter Drißen und Siegfried Hölting, sowie einem Sieg von Richard Valenta führten die Gäste bei der Zeitkontrolle nach vier Stunden nur noch mit 3:2.

In den restlichen drei Partien gab es leichte Vorteile für Kevelaer. Allerdings übersah Eberhard Horlemann nach knapp sechs Stunden Spielzeit, dass sein Gegner einen Bauern umwandeln konnte und verlor noch seine Partie. Auch Michael Maubach und David Tuinenburg konnte ihre Partien nicht mehr gewinnen und mussten sich am Ende mit einem Unentschieden zufrieden geben. So konnten die Düsseldorfer Gäste nach insgesamt sechs Stunden Spielzeit einen hart erkämpften 5:3 Sieg mit nach Hause nehmen.

Weitere Informationen gibt es unter www.schachclub-Kevelaer.de.