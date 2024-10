Neues vom Billardclub Laubfrosch Kervenheim

Spielbericht 2. Mannschaft vom 12.10.2024:

Die 2. Mannschaft spielte zu Hause gegen „Zur Sproy Brienen 1“ und musste wieder mal ersatzgeschwächt antreten, da Fritz Wiegand seit Anfang der Saison verletzt ist (an dieser Stelle: „Gute Besserung“). Der Ersatzmann Heinz Franzen musste zur ersten Partie antreten und verlor diese nicht ohne Gewinnchancen 41 zu 55 in 20 Aufnahmen gegen Gerrie Burrmann. Paul Bannasch musste zum zweiten Spiel antreten und gewann gegen Willi Kluitmann mit 52 zu 47 in 20 Aufnahmen, somit stand es 2:2 Unentschieden. Thomas Büchner spielte die dritte Partie und gewann diese 70 zu 34 gegen Eff Schouten in 20 Aufnahmen. Zur letzten Partie musste K. H. Brouwers gegen Thomas Kluitmann antreten, dieser ging als klarer Favorit ins Spiel. Karl-Heinz Brouwers konnte gegen den Favoriten nicht gewinnen und verlor 69 zu 170 in 20 Aufnahmen. Für die 2. Mannschaft war dieses Unentschieden ein kleiner Erfolg.

Spielbericht 1. Mannschaft vom 12.10.2024:

Die 1. Mannschaft von Kervenheim musste auswärts in Goch gegen die BSF Goch 2 zum Spiel antreten. Es wurde in Goch auf zwei Brettern gespielt. Die ersten zwei Partien bestritten für Kervenheim Hermann Schaap und Karl-Heinz Schmithuisen. Beide taten sich schwer und kamen mit den Brettern nicht zurecht. Hermann Schaap gewann seine Partie gegen Jürgen Adams mit 182 zu 109 in 20 Aufnahmen. Am zweiten Brett gewann Karl-Heinz Schmithuisen gegen Matthias Tenhaft mit 68 zu 49 in 20 Aufnahmen. Bei der zweiten Runde mussten für Kervenheim Thomas Cholewa und Michael Brouwers an die Bretter. Thomas Cholewa gewann seine Partie 83 zu 47 in 20 Aufnahmen und Michael Brouwers gewann gegen Bernd Tebest mit einer starken Leistung 146 zu 73 in 20 Aufnahmen. Die 1. Mannschaft nahm also beide Punkte mit nach Kervenheim und konnte den dritten 8:0 Sieg verbuchen.

Die Spielstätte des B. C. Laubfrosch Kervenheim mit zwei Billardtischen ist in Kervenheim, Murmannstraße 32 c (alte Sporthalle)

Trainingstage sind der Mittwoch ab 18 Uhr und der Donnerstag ab 16 Uhr. Jeder, der Interesse hat, kann gerne eine Probepartie spielen.

Das nächste Heimspiel findet am Freitag, 18.10.2024 statt. Dann spielt die 4. Mannschaft ab 18:00 Uhr gegen B. C. Bimmen 2.