Neues vom BC Laubfrosch

Spielbericht 3. Mannschaft vom 02.11.2024:

Die 3. Mannschaft hatte ein Heimspiel gegen B. F. Kellen 2. Die Kellener Mannschaft trat nur mit drei Spielern an, somit hatte das Brett 4, Rüdiger Spielmann, seine Punkte kampflos für Kervenheim bekommen. An Brett 3 trat Ernst Simon gegen Werner Prächter an und gewann sein Spiel 16 zu 9 in 25 Aufnahmen, an Brett 2 spielte Klaus Cleve für Kervenheim und behielt klar die Oberhand. Er gewann gegen Johann Thönissen 33 zu 22 in 25 Aufnahmen. An Brett 1 gewann Helmut Gesthüsen seine Partie 40 zu 30 in 22 Aufnahmen. Somit war der 8:0 Sieg perfekt.

Spielbericht 4. Mannschaft vom 31.10.2024:

Die 4. Mannschaft von Kervenheim musste zum Nachbarn nach Uedem reisen und hoffte vielleicht einen Punkt mitzunehmen. Dies gelang leider nicht. Gegen „Unter Uns Uedem 3“ verlor die Mannschaft 6:2. Andre Brouwers verlor 21 zu 33 in 25 Aufnahmen. Margret Broich verlor als Ersatzspielerin gegen Hermann Clevers 10 zu 40 in 24 Aufnahmen. Die Ehrenpunkte holte Werner van Dongen, der gegen Rudi Verhülsdonk 26 zu 21 in 25 Aufnahmen gewann. Willi Spielmann gab die Punkte auch ab und verlor gegen Michael Spieckermann 19 zu 29 in 25 Aufnahmen.

Nächstes Heimspiel (2. Mannschaft gegen Grün-Weiß-Kleve-Hau 2): 09.11.2024, 17 Uhr, Kervenheim, Murmannstraße 32 c (alte Sporthalle).