Neues vom BC Laubfrosch Kervenheim

Spielbericht 3. Mannschaft vom 5.10.2024: Die 3. Mannschaft musste beim zweiten Spiel zu Hause gegen BSF Goch 4 antreten und spielte mit Ersatz. Für Klaus Cleve spielte Willi Spielmann. Den Start machte Helmut Gesthüsen und gewann sein Spiel nach schwerem Kampf mit 38 zu 29 in 25 Aufnahmen. Die zweite Partie spielte Ernst Simon, der die Gegnerin klar beherrschte und nach seinem schlechten Spiel zum Auftakt die Punkte einholte und 31 zu 12 in 25 Aufnahmen gewann. Jetzt lag es an Rüdiger Spielmann, die Siegespunkte zu holen, doch dieser verlor in einer sehr spannenden Partie mit 38 zu 39 in 25 Aufnahmen. Somit musste Willi Spielmann versuchen, die Siegpunkte zu holen. Willi Spielmann spielte hervorragend und erreichte ein Unentschieden, 40 zu 40 in 19 Aufnahmen, somit holte der Ersatzmann die fehlenden Punkte zum Sieg nach einer hervorragenden Leistung.

Spielbericht 4. Mannschaft vom 5.10.2024: Die 4. Mannschaft musste bei Rot-Weiß-Kleve 3 antreten. Rainer Kürvers musste in der ersten Partie gegen Hans Gerd Claaßen antreten. Diese verlor er 20 zu 18 in 25 Aufnahmen. Danach musste Andre Brouwers gegen Susanne Claaßen spielen. Er gewann nach gutem Spiel 29 zu 18 in 25 Aufnahmen. Werner van Dongen musste zur dritten Partie antreten, er verlor diese 20 zu 30 in 25 Aufnahmen. Jetzt musste Margret Broich zur letzten Partie ran und diese gewinnen, damit noch ein Unentschieden gerettet werden konnte. Aber sie verlor mit einen Ball Unterschied 14 zu 15 in 25 Aufnahmen und somit mussten die Punkte in Kleve bleiben.

Die Spielstätte des B.C. Laubfrosch Kervenheim mit zwei Billardtischen ist in Kervenheim, Murmannstraße 32 c (alte Sporthalle). Trainingstage sind der Mittwoch ab 18 Uhr und der Donnerstag ab 16 Uhr. Jeder, der Interesse hat, kann gerne mal eine Probepartie spielen.