Neues vom BC Laubfrosch Kervenheim

Spielbericht 2. Mannschaft vom 06.12.2024:

Die 2. Mannschaft musste nach Goch reisen, um gegen die 2. Mannschaft von Goch zu spielen. Paul Bannasch trat für Kervenheim gegen Matthias Tenhaft an und musste die Partie verloren geben, er verlor 54 zu 64 in 20 Aufnahmen. Thomas Büchner von Kervenheim spielte gegen Werner Männchen und verlor seine Partie knapp 62 zu 67 in 20 Aufnahmen. Heinz Franzen spielte gegen den Gocher Bernd Tebest. Der Gocher Spieler beherrschte die Partie und auch Heinz Franzen verlor 53 zu 72 in 20 Aufnahmen. Nur Karl-Heinz Brouwers konnte sein Spiel siegreich für Kervenheim gestalten, er gewann gegen Harald John 65 zu 32 in 20 Aufnahmen somit blieben die Punkte in Goch. Die Hinrunde ist beendet und im nächsten Jahr startet die Rückrunde.

Spielbericht 1. Mannschaft vom 07.12.2024:

Die 1. Mannschaft musste gegen den uneingeschränkten Primus der 1.Klasse B.S.F. Goch 1 zu Hause antreten. Die ersten zwei Partien mussten Thomas Cholewa und Karl-Heinz Schmithuisen für Kervenheim bestreiten. Thomas Cholewa spielte gegen Winfried Berben und konnte nicht zu seinem Spiel finden, somit verlor er 72 zu 111 in 20 Aufnahmen. Karl-Heinz Schmithuisen trat gegen Heinz Janssen an. Am Anfang führte Heinz die Partie an, aber Karl-Heinz Schmithuisen gewann nach 20 Aufnahmen 68 zu 55 und somit stand es 2:2. Die nächsten Partien mussten Michael Brouwers und Hermann Schaap für Kervenheim bestreiten. Michael Brouwers spielte eine gute Partie, konnte Heinz Schmale aber nicht in Bedrängnis bringen und verlor 123 zu161 in 20 Aufnahmen. Hermann Schaap (Foto) machte seine Sache besser, er spielte eine herausragende Partie gegen Egon Tenhaft und gewann 200 zu 77 in 7 Aufnahmen. Damit war das Unentschieden besiegelt und die Kervenheimer nahmen dem Spitzenreiter den ersten Punkt ab.