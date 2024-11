Neues vom BC Laubfrosch Kervenheim

Spielbericht 1. Mannschaft vom 26.10.2024:

Die 1. Mannschaft hatte ein Heimspiel gegen Rot-Weiß-Kleve 1 und tat sich schwer. Das erste Spiel bestritt Michael Brouwers für Kervenheim gegen Jörg Michels aus Kleve. Michael behielt von Anfang an die Oberhand und gewann nach gutem Spiel 106 zu 77 in 20 Aufnahmen. In Spiel zwei musste Hermann Schaap für Kervenheim an den Start gehen gegen Werner Claaßen aus Kleve. Hermann versagten im Spiel die Nerven und er musste sein Spiel verloren geben an die Klever Mannschaft. Er verlor mit 68 zu 81 in 20 Aufnahmen. An der dritten Stelle spielte Thomas Cholewa für Kervenheim gegen Michael Janssen. Thomas gewann sein Spiel nach anfänglichen Schwierigkeiten 94 zu 58 in 20 Aufnahmen. Als letzter musste Karl-Heinz Schmithuisen an die Platte, das Spiel entschied über Sieg oder Unentschieden. Karl-Heinz Schmithuisen zeigte von Anfang an, wer Herr am heimischen Billard war und gewann klar nach sehr gutem Spiel gegen Roland Stift aus Kleve mit 110 zu 43 in 20 Aufnahmen. Somit konnten die Kervenheimer ihren vierten Sieg feiern.

Spielbericht 2. Mannschaft vom 26.10.2024:

Die 2. Mannschaft aus Kervenheim musste zum Favoriten der 1. Klasse nach Goch anreisen und das noch ersatzgeschwächt. Die ersten beiden Spiele bestritten K.-H. Brouwers gegen Egon Tenhaft aus Goch und Helmut Gesthüsen (Ersatz) gegen Heinz Schmale aus Goch. Beide hatten keine Chance gegen ihre starken Gegner. Karl-Heinz Brouwers verlor seine Partie 30 zu 200 in 10 Aufnahmen und Helmut verlor sein Spiel mit 8 zu 200 in 6 Aufnahmen bei einer Höchstserie des Gochers von 156 Points. Die nächsten zwei Paarungen waren Winfried Berben aus Goch gegen Thomas Büchner und Heinz Jansen aus Goch gegen Paul Bannasch. Thomas Büchner holte die Ehrenpunkte für die Kervenheimer und gewann in einem sehr guten Spiel 95 zu 87 in 20 Aufnahmen. Paul Bannasch lieferte ein desolates Spiel ab und verlor 12 zu 106 in 20 Aufnahmen gegen Heinz Jansen. Somit blieben die Punkte erwartungsgemäß in Goch.