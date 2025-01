Neues vom BC Laubfrosch

Die 1. und 2. Mannschaft mussten beim Rückrundenstart im ersten Spiel gegeneinander antreten.

Die ersten zwei Spiele bestritten Hermann Schaap (1.) gegen Karl-Heinz Brouwers (2.) und Karl-Heinz Schmithuisen (1.) gegen Paul Bannasch (2.).

Karl-Heinz Brouwers konnte sehr gut mithalten bis zur 10. Aufnahme, aber dann setzte sich Hermann Schaap für die 1. Mannschaft durch und gewann 200 zu 105 in 17 Aufnahmen.

Karl Heinz Schmithuisen ging von Anfang an in Führung und gab diese auch bis zum Ende nicht mehr ab. Er gewann seine Partie gegen Paul Bannasch mit 83 zu 37 in 20 Aufnahmen.

Die nächsten Partien spielten Michael Brouwers (1.) gegen Ersatzmann Heinz Franzen (2.) und Thomas Cholewa (1.) gegen Thomas Büchner (2.).

Michael Brouwers tat sich schwer, konnte aber am Ende einen klaren Sieg verbuchen. Er gewann gegen Heinz Franzen 85 zu 28 in 20 Aufnahmen. Thomas Cholewa machte es sehr spannend gegen Thomas Büchner und gewann sehr knapp mit 66 zu 59 in 20 Aufnahmen.

Somit konnte die 1. Mannschaft den ersten Sieg verbuchen und kann positiv gestimmt den nächsten Spieltagen entgegensehen.

Spielstätte vom B.C. Laubfrosch Kervenheim mit zwei Billardtischen ist in Kervenheim in der alten Sporthalle (Murmannstraße 32 c). Trainingstage sind der Mittwoch ab 18 Uhr und der Donnerstag ab 16 Uhr. Jeder, der Interesse hat, kann gerne kommen und mal eine Probepartie spielen.

Das nächste Heimspiel findet am Samstag, 11. Januar 2025 statt, da spielt die 4. Mannschaft gegen die 3. Mannschaft aus Kervenheim ab 17 Uhr im Vereinsheim.