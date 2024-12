Neues vom BC Laubfrosch

Spielbericht 3. Mannschaft vom 30.11.2024:

Die 3. Mannschaft hatte ein Heimspiel gegen „Unter Uns Uedem 2“.

Rüdiger Spielmann musste das erste Spiel für Kervenheim bestreiten. Er gewann 40 zu 14 in 23 Aufnahmen gegen Rene Stalder.

Die zweite Partie bestritt Ernst Simon für Kervenheim. Er gewann sein Spiel gegen Armin Kramme mit 29 zu 14 in 25 Aufnahmen.

Bei Klaus Cleve wurde es ein bisschen enger für Kervenheim, er gewann aber trotzdem seine Partie 32 zu 25 in 25 Aufnahmen.

Zum letzten Spiel musste Helmut Gesthüsen für Kervenheim antreten. Er hatte von Anfang an das Heft in der Hand und gewann klar 40 zu 19 in 17 Aufnahmen, also wurde es ein klares 8 : 0 für Kervenheim und die 3. Mannschaft verteidigt die Tabellenspitze.

Spielbericht 4. Mannschaft vom 30.11.2024:

Die 4. Mannschaft trat auswärts bei „Unter Uns Uedem 3“ an.

Werner van Dongen gewann für Kervenheim gegen Rene Stalder 28 zu 18 in 25 Aufnahmen.

Margret Broich gewann ihre erste Partie für Kervenheim mit 25 zu 13 gegen Udo Kügler in 25 Aufnahmen.

Rainer Kürvers spielte eine starke Partie für Kervenheim, er gewann klar gegen Karl Schülter 40 zu 9 in 20 Aufnahmen.

Andre Brouwers schloss sich den sehr guten Leistungen seiner Vorgänger an und gewann sein Spiel gegen Rudi Verhülsdonk mit 40 zu 12 in 18 Aufnahmen.

Somit konnte die 4. Mannschaft Kervenheims die Siegpunkte mit nach Hause nehmen.