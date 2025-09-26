Neues Vitalprogramm

Das Team des Kevelaer Marketings erweitert das Vitalprogramm und bietet erstmals auch im Herbst und Winter eine Vielzahl an gesundheitsfördernden Aktivitäten an.

In Kooperation mit unterschiedlichen Anbietern können Interessierte von Oktober 2025 bis März 2026 an abwechslungsreichen Kursen teilnehmen, die Bewegung, Gesundheit und Natur miteinander verbinden.

Vielfältige Angebote

Das neue Vitalprogramm umfasst eine breite Palette an Aktivitäten, die sowohl für Einsteiger als auch für Erfahrene geeignet sind.

Zu den Highlights zählen der Baumspaziergang am 4. Oktober 2025, bei dem die Teilnehmenden die Stadtbäume kennenlernen, sowie die kostenlose Gravel-Bike-Tour in entspannter Atmosphäre am 11. Oktober 2025.

Auch eine Nordic-Walking-Tour sowie eine Wanderung, ein Kräutervortrag und ein Atemtraining stehen auf dem Programm. Erstmals dabei sind in diesem Jahr auch Aquafitness und das „Coaching Espresso“.

„Mit dem ganzjährigen Vitalprogramm möchten wir Kevelaer als Kurstadt weiter stärken und den Menschen die Möglichkeit geben, auch in der kalten Jahreszeit aktiv zu bleiben“, erklärt Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus.

„Die Kombination aus Bewegung und Naturerlebnis ist nicht nur gesund, sondern auch eine wunderbare Möglichkeit, die Stadt neu zu entdecken“, ergänzt Moira-Lou Kröll, zuständig für den Gesundheitstourismus in Kevelaer.

Flyer ab sofort erhältlich

Der neue Programmflyer mit allen Terminen ist ab sofort in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich oder steht als Download auf der Website zur Verfügung.

Tickets für die Veranstaltungen kosten 3 Euro pro Person und können im Ticketshop sowie im Vorverkauf in der Tourist Information erworben werden. Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, sich auch vor Ort für die Kurse anzumelden. Für ausgewählte Termine ist eine Voranmeldung erforderlich.

Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02832 122-991 erhältlich.