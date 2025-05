Neues Schulgebäude in Wetten

Am Samstag, 24. Mai 2025, feiert die Grundschule Wetten von 14 bis 18 Uhr die Einweihung ihres neuen Schulgebäudes – mit einem bunten Schulfest für die gesamte Schulgemeinschaft und Interessierte. Auf dem Programm stehen Spiel- und Mitmachaktionen, Musik, Begegnung – und natürlich ein Blick in die neuen Räume.

Gute Bildung vor Ort

Bürgermeister Dominik Pichler eröffnet die Feier mit einer Ansprache: „Mit dem neuen Schulgebäude setzen wir ein starkes Zeichen für gute Bildung vor Ort. Die Grundschule Wetten steht für eine moderne, lebendige Lernkultur – genau das macht unsere Stadt lebenswert und zukunftsfähig.“

Seit 2020 arbeitete die Wallfahrtsstadt Kevelaer am Ausbau des Schulstandorts. Nach einem Architektenwettbewerb erhielt das Büro REPPCO Architekten den Zuschlag. In enger Abstimmung mit Schule und Verwaltung entstand ein Konzept, das Neubau und Sanierung vereint.

„Das Projekt war in der Umsetzung anspruchsvoll – aber das Ergebnis spricht für sich“, sagt Rainer Scholten vom Gebäudemanagement der Wallfahrtsstadt Kevelaer. „Investitionen in Qualität und Nachhaltigkeit zahlen sich aus.“

Neue Räume für neues Lernen

Die neue Schule bietet helle, große Lernräume – gestaltet für zeitgemäße Pädagogik. „Unsere neue Schule gibt den Kindern genau den Raum, den sie zum Lernen brauchen“, freut sich Schulleiterin Anna Molderings. Besonderes Augenmerk galt der individuellen Ausstattung: Maßgefertigte Einbauten und neue Möbel schaffen ein durchdachtes Lernumfeld. Die Einrichtungskosten lagen bei rund 178.100 Euro.

Mit dem Neubau und der Sanierung ihrer Räumlichkeiten setzt die Schule ein Zeichen für zeitgemäße Pädagogik. Auf rund 335 m² entstanden helle, flexible Lernräume – alle Klassenräume mit Differenzierungsbereichen, Lehrmittel- und Lagerräume sowie ein großer, teilbarer Multifunktionsraum, aktuell genutzt für Fachunterricht und die Montessori- Arbeit.

Markant: drei auskragende Fenster mit Sitzflächen und ein grünes Klassenzimmer im Freien. Die Einrichtung kostete rund 178.100 Euro.

Auch das Bestandsgebäude wurde umfassend modernisiert: Neue Klassen- und Differenzierungsräume, Verwaltungsbüros und ein großzügiges Lehrerzimmer ergänzen nun das Schulangebot. Die Gesamtkosten für Neubau und Sanierung belaufen sich auf ca. 2,2 Millionen Euro. Eine PV-Anlage auf dem begrünten Dach deckt den Großteil des Strombedarfs.

Pädagogische Weiterentwicklung in Wetten

Auch pädagogisch entwickelt sich die Schule weiter: Seit 2022 wird das traditionelle Lernen durch ein Montessori-Angebot ergänzt. Für das kommende Schuljahr werden 105 Kinder erwartet.

„Bildung ist eine kommunale Kernaufgabe – und dieser Umbau zeigt, wie ernst wir sie nehmen“, betont Yvonne Völkel, Abteilungsleiterin für Schulen und Sport.

Einladung zum Schulfest

Interessierte sind herzlich eingeladen, das neue Schulgebäude am 24. Mai kennenzulernen. Von 14 bis 18 Uhr bietet ein buntes Festprogramm Unterhaltung und Einblicke in eine Schule mit Zukunft – mitten in Wetten.