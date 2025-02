Neues Musikprojekt am Niederrhein

Musik mal anders dachte sich Karl van Betteraey aus Goch und konzipierte das Musikprojekt „tinyconcerts“.

Bei jeder Veranstaltung in der Reihe treten jeweils drei Ensembles auf. Jedes Ensemble spielt 30 Minuten und wird dann von einer anderen Gruppierung abgelöst. Die Ensembles sind in der Regel bei jedem Konzert neu besetzt. Stilistisch siedeln sich die Konzerte im Bereich Folk, Singer-Songwriter, Liedermacher, Jazz und Ballade in Kleinbesetzungen (Solo, Duo, Trio) an.

Den Anfang machen drei Veranstaltung in Goch, Weeze und Kevelaer. Das Konzert in Goch hat bereits statt gefunden. Das nächste Konzert findet am 14. Februar ab 20 Uhr in der Gaststätte „Räubertochter“ statt. Am 14. März ist dann Kevelaer an der Reihe. Hier findet die Veranstaltung ab 20 Uhr in der Brauerei „Kaevelse Lüj“ statt.

In der Wallfahrtsstadt treten das Andreas Lambert Trio aus Köln, das Duo Willwacher & Körner und die „The Bros in Law“ auf. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, aber um Spenden wird gebeten.

Bei guter Annahme werden die „tinyconcerts“ vornehmlich weiter in der „dunklen Jahreszeit“ stattfinden: November bis April.