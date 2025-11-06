Neues Leitungsteam für den Pastoralen Raum Kevelaer-Weeze gewählt

Die Pfarrgemeinden St. Antonius Kevelaer, St. Cyriakus Weeze und St. Marien Kevelaer haben das Leitungsteam für den künftigen Pastoralen Raum Kevelaer-Weeze gewählt.

Zu dem vierköpfigen Team gehören Jessica Sieben, Johann Verhoeven, Pfarrer Stefan Dördelmann und Pastoralreferent Frank Ingendae. Sie übernehmen ab dem 1. Januar 2026 gemeinsam Verantwortung für die pastorale Entwicklung und die Zusammenarbeit der drei Pfarreien, die weiterhin eigenständig bleiben, aber enger vernetzt zusammenarbeiten werden.

Weiterentwicklung kirchlicher Strukturen

Die Wahlen wurden von Antje Gravendyk geleitet, die das Koordinierungsteam aus Vertreterinnen und Vertretern aller Pfarreien sowie der Caritas und der Zentralrendantur in den letzten beiden Jahren begleitete. Das Team hatte den gemeinsamen Prozess in den vergangenen Monaten vorbereitet und begleitet. Der Pastorale Raum ist Teil der Weiterentwicklung kirchlicher Strukturen im Bistum Münster. Ziel ist es, Ressourcen zu bündeln, die Zusammenarbeit zu stärken und Kirche vor Ort lebendig und zukunftsfähig zu gestalten.

Johann Verhoeven stellt klar: „Wir sollten den Pastoralen Raum weniger als Hürde und vielmehr als Möglichkeit und Raum für neue Ideen und gemeinsames Wachstum verstehen – nicht in Bezug auf Mitgliederzahlen, sondern in Bezug auf Kreativität und Spiritualität.“ Pfarrer Stefan Dördelmann sieht in diesem gemeinsamen Weg vor allem eine wertvolle Erfahrung: „Es ist hilfreich, wenn wir spüren, dass wir etwas zusammenfügen, was Menschen mit Liebe machen.“ Dieses Miteinander, getragen von Engagement und Vertrauen, soll die Basis der zukünftigen Zusammenarbeit bilden.

Auch Frank Ingendae betont die Bedeutung der gemeinsamen Bewegung: „Mich motiviert, Menschen zu begleiten, damit wir den Weg mit und in Kirche gut gemeinsam gehen können. Die Menschen sollen spüren: Das bringt mir was.“ Für Jessica Sieben heißt das ganz praktisch, „Kirche mitbewegen“ zu wollen – offen für Neues, ohne Bewährtes aus dem Blick zu verlieren.

Das Leitungsteam wird künftig die pastoralen Schwerpunkte und Entwicklungsprozesse koordinieren, die Kommunikation zwischen den Pfarreien fördern und neue Formen des Miteinanders im Glauben unterstützen. Unterstützt wird es perspektivisch von einer Verwaltungsleitung, die organisatorische und wirtschaftliche Aufgaben übernimmt.

Mit der Wahl des Teams ist ein wichtiger Schritt getan, um den Pastoralen Raum Kevelaer-Weeze mit Leben zu füllen – als Ort des gemeinsamen Glaubens, des Austauschs und der Gestaltung der kirchlichen Zukunft vor Ort.