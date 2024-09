Chefkoch René Brienen verspricht: „Es wird auch weiterhin sehr gut schmecken.“ Neues Konzept für ‚Brienen aan de Maas‘

/ von René de Boer

René Brienen Foto: René de Boer

„Wenn wir hier am Sonntag zum letzten Mal die Tür schließen, dann wird schon die eine oder andere Träne fließen.“ Am kommenden Wochenende endet für Chefkoch René Brienen und sein Team eine Ära. Im weit über die Region hinaus bekannten Restaurant ‚Brienen aan de Maas‘ im niederländischen Well („Bei Kevelaer direkt über die Grenze“, wie der Koch sagt) sind große Veränderungen angesagt. Brienen gibt seinen Michelin-Stern ab.

Nach einem Monat Pause wird René Brienen sein Restaurant im November mit einem ganz anderen, niederschwelligen Konzept öffnen. „Bis Mitte des ersten Quartals 2026, danach ist an dieser Stelle Schluss, denn dann geht es im wahrsten Sinne des Wortes an die Substanz. Wegen der umfangreichen Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser muss das ganze Fundament erneuert werden, sämtliche Leitungen und Rohre, alles“, zählt er auf. „Dann hätten wir anderthalb Jahre schließen müssen. Wäre ich 40 gewesen, dann hätte ich es mir vielleicht noch überlegt, aber ich bin 60, da macht das für mich keinen Sinn mehr. Wir hatten ohnehin Pläne, das Restaurant zu verkaufen, da meine Frau Marja, mit der ich das alles 35 Jahre lang zusammen gemacht habe, es nicht mehr schafft, täglich vollumfänglich mitzuwirken. So haben wir das Gebäude nun letztendlich der regionalen Wasserregulierungsbehörde verkauft, haben aber die Zusage, dass wir hier noch bis Anfang 2026 weitermachen und auch wohnen können. Gastronomie auf Sterneniveau wird es hier bei…