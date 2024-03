Neues Kevelaer Magazin

Pünktlich zur diesjährigen Pilgerleitertagung erscheint die neue Ausgabe des Kevelaer Magazins. In sieben Rubriken präsentiert das Kevelaer Marketing Freizeittipps, Veranstaltungen und Wissenswertes rund um Kevelaer und die umliegenden Ortschaften. Es ist bereits die siebte Auflage, die in Zusammenarbeit mit dem Niederrheinischen Museum Kevelaer e. V. und der Wallfahrt Kevelaer veröffentlicht wird. „Das Kevelaer Magazin ist nicht nur für Touristen ein nützlicher Ratgeber. Es bietet auch den Einheimischen interessanten Lesestoff“, berichtet Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketings und Wirtschaftsförderin. Bei der Gestaltung der aktuellen Ausgabe wurde erneut auf die Kreativität von Kathrin van den Boom von „vandenBoom. Agentur für Mediendesign“ aus Kervenheim gesetzt. Der Druck wurde wieder von der Firma „Reintjes Printmedien“ aus Kleve übernommen.

Keine Langeweile

„Das Jahr 2024 bietet den Besuchern Kevelaers viele spannende Möglichkeiten, die Stadt auf unterschiedlichste Weise zu erkunden. touristische und kulturelle Highlights sowie eine Vielzahl an Veranstaltungen lassen keine Langeweile aufkommen“, freut sich Marion Gatzweiler, Bereichsleiterin Marketing und Redaktionsleitung des Kevelaer Magazins. Die neue Ausgabe präsentiert auf 48 Seiten in sieben Rubriken verschiedene Themenschwerpunkte. Unter „Entdecken und Erleben“ erhalten die Leser viele Informationen über interessante Sehenswürdigkeiten und lohnenswerte Ausflugsziele. Die neuen Gästeführungen bieten zudem Möglichkeiten, die Stadt als Einzelgast, Gruppe oder Familie zu erkunden. Das Vitalprogramm für dieses Jahr ermöglicht in der Rubrik „Aktiv und Gesund“ einen Einblick in die unterschiedlichen Gesundheitskurse im Solegarten St. Jakob. Die Kultursaison hält für Klein und Groß ein breites Programm bereit. Theaterstücke, Spielzeiten und weitere Termine sind in der Rubrik „Kunst und Kultur“ zu finden. Das Niederrheinische Museum Kevelaer e.V. zeigt zudem interessante Ausstellungen. Unter „Wallfahrt und Kirche“ dürfen sich die Leser über besondere Wallfahrtstage und weitere Events freuen. Einen Ausblick auf Veranstaltungen wie den „Brocante Markt“, „So klingt der Solegarten“ oder das „Heißluft-Ballon-Festival“, verschafft die Rubrik „Events und Highlights“. Unter „Shoppen und Innovation“ lernen die Leser lokale Unternehmen kennen und erfahren mehr über das neue Employer Branding Portal der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Wunderbare Orte zum Durchatmen und Entspannen verspricht die Rubrik „Genießen und Wohlfühlen“.

Nächste Ausgabe im September

„Wir haben uns intensiv mit der neuen Ausgabe befasst und freuen uns sehr, dass das Magazin ein fester Bestandteil unserer Printprodukte geworden ist. Die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe im September laufen bereits“, betont Verena Rohde. Das Kevelaer Magazin liegt ab dem 23. März 2024 kostenfrei zur Mitnahme in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob aus. Ebenfalls kann das Magazin telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992 oder per E-Mail an tourismus@kevelaer.de bestellt werden. Die Ausgabe steht auch als digitaler Download über den Link https://kevelaer-marketing.de/tourist-information/prospekte/zur Verfügung.