Neues Kevelaer Magazin erscheint

Ende März, passend zur traditionellen Pilgerleitertagung im Konzert- und Bühnenhaus, erscheint auch in diesem Jahr die

neue Ausgabe des Kevelaer Magazins. In acht verschiedenen Rubriken hält das Kevelaer Marketing abwechslungsreiche Themen und zahlreiche Informationen für Interessierte bereit. „In Zusammenarbeit mit dem ‚Niederrheinischen Museum‘ und der ‚Wallfahrt Kevelaer‘ ist erneut ein ansprechendes und informatives Magazin entstanden, was Lust auf Kevelaer macht“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leitung des Kevelaer Marketing. Viel Herzblut bei der grafischen Umsetzung hat aufs Neue „vandenBoom. Agentur für Mediendesign“ aus Kervenheim reingesteckt. Für den optimalen Druck sorgte „Keuck Medien GmbH“ aus Straelen.

52 Seiten Entdeckungsreise durch Kevelaer

Egal ob auf einer längeren Zugfahrt oder gemütlich zu Hause mit einem Kaffee auf dem Sofa – das Kevelaer Magazin bietet sich

perfekt als Lesestoff an, um seine nächste Auszeit in der Wallfahrtsstadt zu planen. „Unser Augenmerk bei den Inhalten des

Magazins liegt natürlich auf den Touristen, die wir ansprechen und Kevelaer schmackhaft machen möchten, aber es ist auch genauso für Kevelaerer Bürger ein spannendes Medium. Die verschiedenen Rubriken laden Interessierte ein, sich auf eine spannende Entdeckungsreise durch Kevelaer zu begeben“, versichert Eva Hundertmarck, Bereichsleiterin Marketing und Redaktionsleitung des Kevelaer Magazins. Die Rubrik „Entdecken & Erleben“ hält für die Leser interessante Informationen zum Ortsteil Twisteden, zu den Kevelaerer Brunnen und neue Termine für Einzelgastführungen von April bis September bereit. Wer sich die Frage stellt, was es für Neuigkeiten im Bereich Kur und neuen Gesundheitsangeboten gibt, sowie Ziele in der Umgebung und in den Niederlanden für einen Ausflug sucht, darf die Rubrik „Aktiv & Gesund“ nicht überblättern. Ob Kulturangebot für Groß und Klein oder die aktuellen Museumsausstellungen – die Rubrik „Kunst & Kultur“ enthält alles Wissenswerte zu den Themen. Unter der Rubrik „Wallfahrt & Kirche“ sind nicht nur die besonderen Wallfahrtstage und die Gottesdienstordnung zu finden, sondern auch das Programm „Kultur am Kapellenplatz“. In den Sommermonaten stehen wieder zahlreiche Events in Kevelaer im Eventkalender. In der Rubrik „Events & Highlights“ sind alle wichtigen Termine für Interessierte aufgeführt. Eine Geschäftsvorstellung, ein neues Kevelaer-Souvenir und die Übersicht des gastronomischen Angebots sind in der Rubrik „Genießen & Shoppen“ zu Hause. Kevelaer hat zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten zu bieten, ob Hotel, Ferienwohnung oder Reisemobilstellplätze – die Rubrik „Übernachten & Wohlfühlen“ gibt einen Überblick. Wer mehr Informationen über den Umzug der Tourist Information, die neue Kultur-Kasse oder dem Q-Siegel haben möchte, sollte die Rubrik „Entwicklung & Wissenswertes“ nicht auslassen.

Ab 29. März 2025 ist das Kevelaer Magazin online als Download unter www.kevelaer-marketing.de abrufbar und liegt außerdem zur kostenfreien Mitnahme in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob bereit. Zudem gibt es die Möglichkeit das Magazin auch ganz bequem telefonisch unter 02832 122-991 oder per E-Mail an tourismus@kevelaer.de nach Hause zu bestellen. Das Kevelaer Marketing freut sich auf zahlreiche Anfragen und kümmert sich gerne um die postalische Versendung.