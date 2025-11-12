Feierliche Eröffnung mit symbolischer Schlüsselübergabe, Einsegnung und Führungen durch alle Bereiche Neues Jugend- und Verwaltungszentrum offiziell übergeben

/ von Franz Geib

Das fertiggestellte Jugend- und Verwaltungszentrum (JVZ) von außen Foto: FG

Es war und ist ein ambitioniertes Projekt, um die Jugend in Kevelaer nach vorne zu bringen. Am vergangenen Samstag konnte die Stadt Kevelaer in einer feierlichen Eröffnung das neue Jugend- und Verwaltungszentrum offiziell in Betrieb nehmen. In dem Gebäude der ehemaligen Virginia-Satir-Schule ist ein modernes Zentrum entstanden, das verschiedene Arbeitsbereiche unter einem Dach vereint, welche Raum für Begegnung, Beratung von Jugendlichen und Familien bietet.

Im Foyer des lapidar „JVZ“ abgekürzten Gebäudes begrüßte Bürgermeister Dominick Pichler Vertreter aus Politik und Wirtschaft, sowie Bürgerinnen und Bürger mit den Worten: „Wir müssen Jugendliche erreichen, sonst verlieren wir sie“, und präsentierte damit die Idee des neuen JVZ, welches neben der Jugendberufsagentur auch das Jugendzentrum Kompass und das Jugendamt der Stadt beherbergt. Pichler zeigte sich dankbar, dass der Rat der Stadt trotz angespannter Haushaltslage hinter dem Projekt stand.

Oliver Droop vom ausführenden Architekturbüro Michael van Ooyen in Straelen erläuterte die Mammutaufgabe, die ihm seitens des Bauherrn (Stadt Kevelaer) aufgetragen wurde, nämlich ein bestehendes (altes) Gebäude in eine neue Zeit hinübe…