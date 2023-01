Neues Gastgeberverzeichnis ist da

Das neue Gastgeberverzeichnis für Kevelaer ist da und soll so richtig Lust auf einen Besuch in der Wallfahrtsstadt machen. Das Magazin präsentiert auf 44 Seiten, dass Kevelaer neben einer großen Auswahl an Unterkünften und Gastronomiebetrieben quasi für jeden Geschmack das passende Angebot bereithält. Das Verzeichnis enthält insgesamt knapp 100 Einträge zu Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätzen, Restaurants und Cafés. In der Broschüre finden Interessierte außerdem weitere spannende Informationen für ihren Aufenthalt in der Marienstadt.

Eva Hundertmarck, Bereichsleiterin Event & Marketing, freut sich über die Fertigstellung des neuen Printprodukts: „Das Gastgeberverzeichnis war eine neue Herausforderung, die wir gemeinsam mit der gestalterischen Expertise von ‚vandenBoom. Agentur für Mediendesign‘ erfolgreich umsetzen konnten.“

Unterstützung bei der Urlaubsplanung

Urlaub in Kevelaer kann Ruhe und Entspannung, Sport und Aktivität, aber auch Tradition und Moderne sein. Eine Vielfalt, die sich auch im Angebot der Kevelaerer Gastgeberinnen und Gastgeber widerspiegelt.

„Es freut mich sehr, dass wir den Touristen in unserer Region ab jetzt dieses übersichtliche Verzeichnis für Unterkünfte jeglicher Art und Gastronomietipps an die Hand geben und sie somit noch besser bei der Urlaubsplanung unterstützen können“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Neben der Versendung an potenzielle Kevelaer-Gäste ist das Gastgeberverzeichnis auch ein wichtiges Printmedium auf Messen, wo es zukünftig fleißig an Interessierte verteilt werden kann. Schließlich soll es Lust auf Kevelaer machen und Vorfreude auf erholsame und erlebnisreiche Tage in der Region wecken. Mit einer Auflage von 5.000 Exemplaren geht das Kevelaer Marketing erst einmal an den Start und plant zukünftig, das Verzeichnis im zweijährigen Rhythmus zu überarbeiten und neu aufzulegen.

Auch Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus, sagt: „Ganz gleich, ob das passende Hotel oder Ferienwohnung sowie tolle Restaurant-Tipps, mögliche Freizeitaktivitäten für den kommenden Urlaub – ich bin mir sicher, dass unsere Kevelaer-Gäste mit der Broschüre garantiert einen unvergesslichen Urlaub in unserer Region verbringen werden.“

Das Team der Tourist Information steht weiterhin gerne ergänzend zum Gastgeberverzeichnis den Gästen zur Seite und hilft bei der Auswahl der passenden Übernachtungsmöglichkeit in Kevelaer und den Ortschaften.

Vier Kategorien machen Lust auf Kevelaer

Auf den ersten Seiten lädt die Rubrik „Genießen & Wohlfühlen“ die Leserschaft zu einem Abstecher in den Solegarten St. Jakob mit seinem muschelförmigen Gradierwerk ein und gibt Einblicke in die verschiedenen Gesundheitsangebote wie beispielsweise die Vitalwanderwege oder die Kneipp-Anlagen. Außerdem werden mit dem Trinkbrunnen und dem im Bau befindlichen Inhalatorium weitere Neuerungen im Solegarten St. Jakob vorgestellt.

Einen Vorgeschmack auf die Veranstaltungshighlights in Kevelaer, den Hinweis auf den digitalen Veranstaltungskalender sowie auf den Ticketshop erhalten Gäste unter „Kultur erleben“. Auch das Angebot für Klein und Groß sowie der Verweis auf das aktuelle Kulturprogramm für Kulturinteressierte wird vorgestellt. Das Konzert- und Bühnenhaus mit seinen vielfältigen Möglichkeiten für die Ausrichtung von Tagungen präsentiert sich ebenfalls im Gastgeberverzeichnis.

Die Rubrik „Aktiv & Sportlich“ lädt zu einer Aktivzeit in Kevelaer ein. Ob Radtour, Minigolf oder Paddeln auf der Niers – der Niederrhein hat viele spannende Aktivitäten zu bieten. Und rund um Kevelaer gibt es auch viele attraktive Ausflugsziele, die erkundet werden wollen wie die „Bauernhof-Erlebnisoase Irrland“ in Twisteden oder die nahegelegenen Niederlande.

Der Schwerpunkt des Gastgeberverzeichnisses liegt auf der Rubrik „Das Leben genießen“. Hier können Leserinnen und Leser durch die verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten wie Hotels, Ferienwohnungen oder Campingplätzen blättern und die passende Unterkunft nach den eigenen Vorstellungen heraussuchen. Kulinarische Inspirationen können sich auf diesen Seiten auch für den Besuch eines Restaurants oder Cafés geholt werden. Außerdem hält das Kevelaer Marketing noch Tipps für die Anreise bereit.

Bestellung als Printprodukt oder Download möglich

Für die optimale Urlaubsvorbereitung kann das neue Gastgeberverzeichnis ab sofort auf der touristischen Website unter www.kevelaer-tourismus.de kostenlos als Printprodukt bestellt oder unkompliziert digital heruntergeladen werden. Alternativ können Interessierte die Broschüre auch telefonisch unter 02832 / 122-991 bei der Tourist Information oder per E-Mail an tourismus@kevelaer.de bestellen.