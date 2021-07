Neues Format für die Kulturfans

Ein ganz neues Format wartet auf alle Kulturfans: Das „Bühnenhaus Open Air“ soll Ende August und Anfang September an drei Wochenenden begeistern. Verschiedene Genres für unterschiedliche Zielgruppen sollen für gute Stimmung und Abwechslung nach einer langen kulturellen Durststrecke sorgen. Der Platz vor dem Konzert- und Bühnenhaus verwandelt sich an den drei Wochenenden 20. bis 22.08., 27. bis 29.08. und 03. bis 05.09.2021 in ein Veranstaltungsgelände.

Das erste Wochenende des „Bühnenhaus Open Air“ startet mit einem Konzert der Band „Red Cups“. Um 19 Uhr können sich alle Musikbegeisterten auf einen Abend voller Cover-Rock freuen. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Der 21. August beansprucht die Lachmuskeln. Ab 20 Uhr findet die Kabarett Mix-Show mit Johannes Flöck, Liese Lotte Lübke und Dave Davis statt. Eine Eintrittskarte kostet 25 Euro. Auch Kinder können „abrocken“ am 22. August um 15 Uhr mit der bekannten Kinderrockband „Pelemele“. Eine Eintrittskarte für die Band mit dem Motto „100 % Rock, 200 % Ausrasten“ kostet 8 Euro.

Am 27. August ist um 20 Uhr Kai Magnus Sting mit seinem Programm zu Gast auf der Bühne am Konzert- und Bühnenhaus. 15 Euro kostet der Eintritt. Am 28. August steht erneut Musik im Vordergrund. Die Kevelaerer Band „Fairground Funhouse“ sorgt mit ihrem breiten Repertoire für ausgelassene Stimmung. Der Eintritt kostet 15 Euro. Am Sonntag stehen die kleinen Besucher im Fokus. Um 15 Uhr ist Rainer Niersmann mit seinem Programm „Zirkus Katastrophale“ zu Gast und animiert alle Kinder zum Mitmachen. Der Eintritt kostet 4 Euro. Um 16.30 Uhr bekommt Kevelaer Besuch von Sarah Hübers, der diesjährigen Gewinnerin von der Musikshow „Dein Song“ vom Sender „KIKA“. Sie wird mit ihrer Musik sowohl Klein als auch Groß begeistern. Der Eintritt für ihr Konzert kostet 8 Euro.

Das letzte Wochenende beginnt am 3. September mit dem Puppenspiel 18+ „Faust“ vom Hohenloher Figurentheater. Alle Puppenspiel-Fans können den Klassiker in etwas anderer Form für 12 Euro genießen. Am 4. September steht erneut die Musik im Vordergrund. Mit dem Mini-Festival bekommt der Bühnenhaus-Vorplatz eine Club-Atmosphäre mit einem Abend voller House- und Elektro-Musik. Die bekannten DJ´s Lost Identity, FRDY und David Warden werden den Abend gestalten. Ab 17 Uhr startet das Festival und der Eintritt kostet 25 Euro. Den Abschluss der Veranstaltung macht das „Schaf Ahoi“ vom Hohenloher Figurentheater. Das Kinder-Puppenspiel wird am 5. September um 15 Uhr die abwechslungsreiche Open Air beenden. Für 4 Euro können Kinder und Erwachsene das Puppenspiel erleben.

Für Jung und Alt

„Wir sind sehr froh darüber, dass wir ein so abwechslungsreiches Programm für jede Altersklasse zusammenstellen konnten. Hier haben viele Kontakte zu Veranstaltern eine wichtige Rolle gespielt“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“.

Der Vorplatz des Konzert- und Bühnenhauses wird für das „Bühnenhaus Open Air“ in eine sommerliche Atmosphäre getaucht. Die Bühne wird mit der Rückseite zur Öffentlichen Begegnungsstätte platziert. Das Gelände rund um die Bühne wird eingezäunt und stimmungsvoll beleuchtet. Dank der Bereitstellung zahlreicher großer Pflanzen durch die Firma Breuer aus Kevelaer, entsteht eine entspannte und fröhliche Location. Die Technik wird von den Technikern des Konzert- und Bühnenhauses und der Firma Lighton übernommen. „Wir sind sehr froh, endlich wieder Veranstaltungen organisieren und betreuen zu dürfen und sind gespannt auf die unterschiedlichen Programmpunkte“, sagt Hendrik Görtz, Leiter des Konzert- und Bühnenhauses.

Passend zu der sommerlichen Atmosphäre, dürfen auch entsprechende Getränke nicht fehlen. Torsten Pauli, Gastronom im Konzert- und Bühnenhaus, übernimmt die Bewirtung an allen drei Wochenenden. Frisch Gezapftes, Cocktails und weitere leckere Getränke erwarten die Besucher*innen. Außerdem können sie sich auf den ein oder anderen Snack gegen den kleinen Hunger freuen. Für die Kinderveranstaltungen werden frisches Popcorn und leckere Säfte vorbereitet.

Getestet, geimpft, genesen

Eintrittskarten für das „Bühnenhaus Open Air“ sind im Rathaus in der Tourist Information erhältlich. Für den Einlass ist ein negativer Corona-Test vorzulegen, der nicht älter als 48 Stunden ist, eine Bescheinigung über eine vollständige Impfung oder einen Nachweis über eine Genesung. Ebenfalls werden beim Kartenkauf bereits Kontaktformulare ausgegeben, um so eine Kontaktnachverfolgung sicherstellen zu können.

Eine Programmübersicht und die jeweiligen Eintrittspreise sind auf der Internetseite www.kevelaer-tourismus.de zu finden.