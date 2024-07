Neues Flaggschiff bei Schatorjé

Ein nagelneuer Setra-Reisebus verließ vergangene Woche das Setra-Werk in Ulm und steuerte seinen Heimathafen in Kevelaer auf dem Gewerbering an.

Mit 455 PS ist der SETRA HD 516 das brandneue Flaggschiff der Firma Schatorjé Reisen. Als stolze Besitzer legten Thomas und Maria Schatorjé gemeinsam mit ihrem Team nun die ersten Kilometer zurück Richtung Kevelaer. Hinterm Steuer Reisefahrer Klaus Lousee, dem beim Anblick seines neuen „Babys“ das Herz aufging.

Am Mittwoch, 24. Juli 2024 ging es auf Jungfernfahrt. Mit dem hauseigenen Schatorjé Tagesfahrtenprogramm ging es in die Niederlande.