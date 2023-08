Neueröffnung des Orient-Markts

Bulgur, Okraschoten, Tee und viele andere orientalische Spezialitäten und Lebensmittel bekommt man ab sofort im neu eröffneten Orient-Supermarkt an der Ladestraße 19 (ehemals Baby‘s Best). Wirtschaftsförderin Verena Rohde gratulierte der Betreiberfamilie Yilmarez-Akpinar und wünschte alles Gute und zahlreiche Kundinnen und Kunden am neuen Standort. Bereits seit 2006 gibt es den Orient-Markt in Kevelaer. Zuerst in der Römerstraße und dann 15 Jahre lang in der Bahnstraße. Das neue Ladenlokal an der Ladestraße bietet mit seinen 1000 qm nun eine noch größere Auswahl an frischen Speisen und Produkten.