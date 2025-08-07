Auf der letzten Mitgliederversammlung des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen – Kreis Kleve e.V. wurde ein neuer Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender wurde Jörg Thonnet (Euronics, Goch), die stellvertretende Vorsitzende Annegret Welbers (Musikhaus Welbers, Kevelaer) und der bisherige Beisitzer Dieter Jungfer (Rees) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Gaby Kreusch (yarndesign, Kleve), Elisabeth Derksen-Hübner (Heinrich Derksen Büroorganisation GmbH, Kleve) sowie Denis Brüggemeier (Edeka Brüggemeier, Kevelaer). Jörg Thonnet übernahm das Amt von der Klever Einzelhändlerin Susanne Rexing, die dieses Amt über 6 ½ Jahre inne hatte. „In dieser schwierigen Zeit für den Einzelhandel suchen wir den intensiveren Kontakt und bieten den Einzelhändlern auch die kreative Mitarbeit an“, so der neue Vorsitzende. „Wir suchen das Gespräch mit den Verantwortlichen bei den Städten und Gemeinden, damit in der Zeit des Onlinehandels Lebensqualität erhalten (bzw. geschaffen) werden kann“, bekräftigt Annegret Welbers, die im Amt als 2. Vorsitzende bestätigt wurde.