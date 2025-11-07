Neuer Vorstand der CDU-Fraktion Kevelaer gewählt

In ihrer konstituierenden Sitzung am 03.11.25 hat die CDU-Fraktion Kevelaer einen neuen Vorstand für die kommende Wahlperiode gewählt und damit die Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt. Einstimmig wurden folgende Mitglieder in ihre Ämter gewählt: Mario Maaßen (Fraktionsvorsitzender), Michael Kamps (stellvertretender Fraktionsvorsitzender), Burkhard Bonse (stellvertretender Fraktionsvorsitzender), Dr. Jutta Bückendorf (Geschäftsführerin), Martin Schmidt (Schatzmeister) sowie Simon Verhülsdonk (Pressesprecher). Ein besonderer Dank gilt dem bisherigen Vorstandsmitglied und ehemaligen Pressesprecher Hubert van Meegen. Die Fraktion würdigte sein langjähriges Engagement und seine wertvolle Öffentlichkeitsarbeit in den vergangenen 16 Jahren. Mit dem Rückhalt der gesamten Fraktion blickt der neue Vorstand motiviert auf die kommenden Aufgaben und freut sich darauf, die politische Arbeit für Kevelaer gemeinsam und engagiert im Stadtrat fortzuführen. Auf dem Foto: Simon Verhülsdonk, Michael Kamps, Mario Maaßen, Martin Schmidt, Dr. Jutta Bückendorf, Burkhard Bonse (v.l.).