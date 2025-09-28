Neuer Trikotsatz

„Teamgeist kennt keine Altersgrenze“ – die Provinzial-Geschäftsstelle Thomas Aben e.K. in Winnekendonk unterstützte die Tennisleidenschaft des TV Winnekendonk gerne und sponserte neue Trikots für die Herren 30, Herren 40, Herren 50 und Herren 65.
28. September 2025 / von Kevelaerer Blatt
