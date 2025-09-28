Der TV Winnekendonk freute sich über das Sponsoring

Neuer Trikotsatz

28. September 2025/
Foto: privat

Foto: privat

„Teamgeist kennt keine Altersgrenze“ – die Provinzial-Geschäftsstelle Thomas Aben e.K. in Winnekendonk unterstützte die Tennisleidenschaft des TV Winnekendonk gerne und sponserte neue Trikots für die Herren 30, Herren 40, Herren 50 und Herren 65.