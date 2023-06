Neuer Termin der ReparierBar

Die „ReparierBar“ Kevelaer lädt am Dienstag, 6. Juni, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr zur nächsten Reparaturveranstaltung in das Generationenhaus unter der evangelischen Jesus-Christus-Kirche an der Brunnenstraße 70 ein. Der Weg zu den Räumen ist beschildert und barrierefrei. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins versuchen dann, defekte Elektrokleingeräte, Nähmaschinen sowie Spielsachen zu reparieren oder auch Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Ebenfalls werden kleinere Holz- und Nähreparaturen (keine Änderungen) angeboten.

An diesem Tag werden ein Messer- und Scherenschleifer für gerade Klingen zum Schärfen und ein Uhrmacher anwesend sein.

Grundsätzlich können alle Gegenstände, die man tragen kann, zur Reparatur angemeldet werden, Fahrräder und Waschmaschinen etc. sind jedoch ausgeschlossen.

Kalte und warme Getränke sowie kleine Snacks verkürzen die Wartezeit und bieten Gelegenheit für einen Plausch untereinander. Die Anmeldung und Teilnahme ist kostenlos. Zur Durchführung und besseren Planbarkeit ist eine vorherige Anmeldung unter 01525 9147700 oder auch über das Kontaktformular auf der Homepage erforderlich. Interessierte Helfer und Helferinnen, nicht nur für Reparaturen, sind immer herzlich willkommen.