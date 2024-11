Neuer Spielspaß in der Wallfahrtsstadt

In den vergangenen Monaten ist auf den Spielplätzen viel passiert. Anfang Oktober hatten die Stadtwerke Kevelaer Neuanschaffungen vorgestellt: Die Spielplätze an Lortzingstraße, Weberstraße, Heinestraße und am Beethovenring wurden mit großen Kletteranlagen aufgewertet.

Da die Fundamente am Beethovenring erst aushärten mussten, konnte die elf Meter lange Kletteranlage erst vergangene Woche freigegeben werden. Das Kletterparadies mit zwei Türmen, verschiedenen Aufgängen, einer Seilbrücke und Sandspielmöglichkeiten bietet sicheren und abwechslungsreichen Spiel- und Bewegungsspaß für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen.

Zwischen den Spielkombinationen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden verstecken sich – passend zum Straßennamen „Beethovenring“ – ein paar Musikinstrumente. An der Heinestraße hatten sich vor allem jüngere Kinder eine neue Spielmöglichkeit gewünscht. Jetzt lädt die Spielanlage „Strandbad“ die Kinder zum Sandspiel-Spaß ein.

Zwei Sandaufzüge und drei Sandrutschen, von denen eine mit einem Drehrad ausgestattet ist, bieten kleinen Entdeckern abwechslungsreiche Möglichkeiten. Die schräge Rampe mit Haltegriffen, eine Rutsche und ein Spielhäuschen eignen sich prima für Kinder unter drei Jahren.

Auf der neuen „Slackline“ an der Heinestraße können alle Altersgruppen ihre Geschicklichkeit und ihr Gleichgewicht beim Balancieren erproben.

Die Spielplatzkommission achtet darauf, dass jeder Spielplatz, der ein neues Spielgerät erhält, ein Oberthema hat. So wird es für die Kinder noch einfacher, Spielplätze voneinander zu unterscheiden.

Bei der Auswahl neuer Spielgeräte legen die Verantwortlichen Wert darauf, dass sie Fantasie und Kreativität anregen und gleichzeitig sicheres Spielen ermöglichen. In Kevelaer und den Ortschaften gibt es insgesamt 56 Spielplätze, die alle von den Stadtwerken und dem Betriebshof betreut werden.

