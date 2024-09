Neuer Schützenkönig der St. Hubertusgilde

Am 1. September endete für König Dieter Track seine Regentschaft. Traditionsgemäß holte die Gilde ihren scheidenden König an seiner Residenz ab. Eine große Abordnung des Vereins konnte dort vom König begrüßt werden und er bedankte sich für die Unterstützung durch Gilde, Nachbarn und Familie während seiner Regentschaft. Präsident Erik Adamaschek bedankte sich seinerseits beim König und den drei Adjutanten für ihren Einsatz. Die Hubertusgilde ehrte den scheidenden König mit einem Fahnenschwenken vor seiner Residenz, bevor es dann mit der Königskutsche durch Kevelaer, über den Kapellenplatz zur Vogelstange am Hubertusplatz ging.

Am Hubertusplatz angekommen, konnten sich die Schützenbrüder zunächst stärken und ihren Durst löschen, bevor dann mit dem Preisschießen begonnen wurde. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und auch an die Kinder hatte man gedacht. So wurde u. a. mit einer Hüpfburg allerlei Programm geboten.

Knapp 90 Schützenbrüder beteiligten sich am Preisschießen. Der dritte Preis fiel bereits nach 49 Schuss. Diesen errang Robert Achten. Nach 126 Schuss sicherte sich Max Thür den zweiten Preis und nach 287 Schuss errang Stefan Keysers den ersten Preis. Die Jugend ermittelte parallel auch ihre Preisträger. Den dritten Preis gewann hier Amelie Hiep. Luis Hiep errang den zweiten Preis und Leni Löcher den ersten Preis. Die Prinzessinenwürde errang zum Schluss Leni Löcher. Zu ihrer Adjutantin ernannte sie ihre Schwester Alina.

Bei den Schützen fiel in einem spannenden Wettkampf nach 406 Schuss der Vogel und Präsident Erik Adamascheck wurde neuer König der Hubertusgilde. Zu seinem Adjutanten wählte er Paul Verhülsdonk, der neben Dustin Bouten ebenfalls am Königsschießen teilgenommen hatte.

Noch vor dem Dunkelwerden trat die Gilde zur Ehrung der Preisträger und zur Proklamation des neuen Prinzen und des neuen Königs an. Zu Ehren der glücklichen Gewinner des Tages fand dann noch ein Fahnenschwenken statt. Anschließend ging es zur Gratulationscour in das Hubertushaus, wo sich zahlreiche Gäste eingefunden hatten, um dem neuen König zu gratulieren.

Mehr zum Verein und Aktivitäten: www.hubertus-gilde.de.