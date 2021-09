Das Unternehmen „dachbleche24“ setzt bei Produktion, Lieferung und Service auf Kundennähe Neuer Produktionsstandort in Kevelaer

Auf zwei Produktionsstraßen werden in Kevelaer Dachbleche hergestellt. Foto: nick

Seit Januar schon geht‘s am Hoogeweg 55 richtig rund: Die Firma „dachbleche24“ ist dort ansässig und mittlerweile laufen dort auch auf zwei Produktionsstraßen Dachbleche vom Band. Für den Standort in NRW und in der Wallfahrtsstadt hat sich das deutsche Unternehmen unter anderem wegen der vielen landwirtschaftlichen Betriebe, der Nähe und guten infrastrukturellen Anbindung zum Industriestandort Ruhrgebiet entschieden – aber auch wegen der Nähe zu den Niederlanden. Denn die Produkte kommen längst nicht mehr ausschließlich für Gewerbekund*innen in Frage, auch private Kund*innen ordern die Dachbleche – etwa um Mobilheime neu zu decken.

Konfigurator

Das Unternehmen bietet einen Konfigurator, der Kund*innen intuitiv durch Projekte leitet und einen Bestellshop im Internet, der nicht erst seit den pandemiebedingten Einschränkungen bei Gewerbe- wie bei Privatkund*innen gleichermaßen gut ankommt. Was „dachbleche24.de“ von anderen Anbieter*innen am Markt unterscheidet, ist eine ausführliche telefonische Begleitung der Kund*innen nach der Bestellung. Hier werde noch einmal abgeglichen, was bestellt wurde, ob die Bestellungen zueinander passen, und wie die Liefermodalitäten aussehen sollen, erklärt Marco Janetschek, Betriebsleiter am Standort Kevelaer. Aber man kann natürlich auch direkt bei ihm oder seinem Stellvertreter Daniel Wessels telefonisch oder im Büro am Hoogeweg bestellen.