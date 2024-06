Neuer Online-Auftritt für Niederrhein Tourismus

Beim ersten Blick und Klick wird klar: Die Niederrhein Tourismus GmbH (NT) präsentiert sich ab sofort in einem veränderten digitalen Gewand. Vieles auf www.niederrhein-tourismus.de ist neu. Das fängt schon beim Anbieter an: An Bord ist nun die „land in sicht ag“. „Zusammen mit dem Freiburger Unternehmen, das seit vielen Jahren auf solche Projekte spezialisiert ist, bauen wir das Datenmanagement in der Region Niederrhein auf“, erklärt NT-Geschäftsführerin Martina Baumgärtner.

Das Fräulein

Außerdem hat das „Niederrhein Fräulein“ ein neues Design bekommen. Keine Sorge: Am Konzept des beliebten Blogs ändert sich nichts. Weiterhin stellt die waschechte Niederrheinerin Nicole auf sehr persönliche Weise die Lieblingsplätze, Menschen und Unternehmen ihrer Heimat vor. Mehr denn je rücken Rad- und Wandertouren in den Fokus – Interessierte finden sofort das Passende für aktive Stunden in herrlicher Landschaft. Auch das Angebot im MICE-Bereich wurde optimiert. Die Abkürzung steht für „Meetings, Incentive, Conventions, Exhibitions“, zusammenfassend könnte man von „Tagen und Veranstalten“ sprechen. Die Region präsentiert sich nun auch als Tagungsstätte.

Der Reiseveranstalter „2-LAND“ Reisen hat eine eigene Seite bekommen, die mit dem NT-Auftritt korrespondiert. Nach umfangreichen Planungen und Vorbereitungen sei das NT-Team nun froh und auch ein wenig stolz, ein zeitgemäßes digitales Angebot für Urlauber, Partner und sonstige Niederrhein-Fans präsentieren zu können – das sich übrigens auf PC und Smartphone gleichermaßen gut abrufen lässt.

„Besuchen Sie uns doch mal im Netz, es lohnt sich“, so Baumgärtner.

Das Herzstück

Kevelaer ist selbstverständlich auch vertreten, einige „Hotspots“ wie der Kapellenplatz als „Herzstück Kevelaers“, aber auch der Solegarten St. Jakob mit dem Gradierwerk und das Niederrheinische Museum Kevelaer sind als touristische Lockpunkte aufgeführt. Natürlich gibt‘s Hinweise zu Hotels und Herbergen, und wer auf den Geschmack gekommen ist, findet die Kontaktdaten des Kevelaer-Marketings am Fuße der Seite. Müssen also nur noch genug Menschen die Niederrhein-Touristmus-Seite im Internet finden: www.niederrhein-tourismus.de.