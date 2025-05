Neuer Name fürs Hülsparkstadion?

Angesichts der Haushaltslage der Stadt hat die SPD die Verwaltung aufgefordert, zu prüfen, inwieweit die Namensrechte am Stadion auf der Hüls zu Geld gemacht werden könnten.

„Vielerorts in Deutschland firmieren Sportstadien unter den Namen von Sponsoren.“

„Die Stadt Kevelaer könnte möglicherweise durch den, auch zeitlich beispielsweise auf einige Jahre beschränkten, Verkauf der Namensrechte Einnahmen generieren“, heißt es im Antrag.

„Die SPD in Kevelaer ist dabei durchaus der Ansicht, dass es auch in unserer Kommune und im Umland Unternehmen gibt, die eine Namens-Vermietung sicherlich spannend finden könnten. Alternativ könnte man auch speziell Firmen aus der Gesundheits- oder Wellnessbranche gezielt ansprechen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Moritz H. Walter.