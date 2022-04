Neuer König nach drei Jahren

Am Ostermontag fand im Achterhoek das alljährliche Vogelschießen der St. Maria Schützenbruderschaft statt. Nach zwei verlorenen Schützenjahren waren Spannung und Elan unter den Schützenbrüdern in diesem Jahr erwartungsgemäß groß.

Vom Gemeinschaftsraum aus marschierten die Teilnehmenden zunächst zum Dorfplatz. Dort wurden die Fahnen geschwenkt, bevor Pastor Manfred Babel gegen 14.30 Uhr den ersten Schuss auf den Vogel abgab. Schon in der ersten Runde gelang es Johannes Schattmann, den Kopf abzuschießen und damit den ersten Preis zu ergattern. Es folgten der zweite Platz (rechter Flügel) für Gerd Gietmann in der vierten Runde sowie der dritte Platz (linker Flügel) für Werner Hackstein in der sechsten Runde.

Im Anschluss begann die Jagd auf den vierten Platz (Schwanz), die jedoch abrupt endete, als Rainer Verhülsdonk mit seinem Schuss gleich den halben Vogel herunterholte, sodass nur noch der halbe Korpus mit Schwanz locker an der Stange zurückblieb.

Nach einer kurzen Auszeit ging es weiter und ein paar mutige Schützenbrüder schossen mehr oder weniger treffsicher auf die Reste des Vogels, bevor gegen 17.55 Uhr schließlich Florian Otten dem Vogel mit einem gezielten Schuss den Garaus machte.

Drei Jahre König gewesen

Die Freude darüber war bei allen Schützenbrüdern groß, besonders beim alten König Rainer Mott, der das Amt coronabedingt seit drei Jahren innehatte und nun endlich in den wohlverdienten „Ruhestand“ gehen konnte. Dem neuen König Florian Otten steht als Königin Frederike Eickhoff zur Seite, als Minister René Langenberg mit Hofdame Madeleine Feldmann und sein Bruder Robin Otten mit Hofdame Emma Berns. Sie alle freuen sich nun mit der gesamten Bruderschaft auf die Achterhoeker Kirmes und einen feierlichen Königsgalaball am 7. Mai 2022 (ab 20 Uhr).

Zum Abschluss des Vogelschießens wurden nach der Preisverleihung und der Übergabe des Königssilbers noch einmal die Fahnen geschwenkt. Da mit Florian und Robin Otten zwei der drei anwesenden Fähnriche zum Thron gehörten, mussten die früheren Fähnriche Michael Stenmans (Vorsitzender) und Willi Gietmann (Ehrenvorsitzender) aushelfen. Beide machten ihre Sache gut, was umso bemerkenswerter ist, alsdass insbesondere Willi Gietmann seit 30 Jahren keine Fahne mehr geschwenkt hat.

Anschließend ging es zum gemütlichen Teil über und es wurde bis spät in den Abend gefeiert.