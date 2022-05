Neuer König für die St. Antonius-Gilde

Nach dreijähriger Corona-Pause fand Anfang Mai nun wieder das traditionelle Preis- und Vogelschießen der „MÄNN“ statt. Mit musikalischer Unterstützung des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer sowie des Musikvereins Kevelaer zog die St. Antonius-Gilde zur Josef-Schotten-Schützenhalle – aber nicht, ohne vorher den amtierenden König Thorsten Janssen und seinen Adjutanten Peter Cuylen in ihrer Residenz abzuholen.

Bevor das Fahnenschwenken begann, startete das Programm mit Ehrungen dreier Jubilare: Hendrik Schaffers und Stefan Maubach wurden für zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Auf Stolze 40 Jahre kann Hans Reykers zurückblicken.

Im Anschluss ging‘s zum wohl spannendsten Teil des Tages über: Die Wettbewerbe starteten. Den ersten Preis errang Wolfgang Reykers (85. Schuss), der zweite ging an Dirk Schuler (167. Schuss) und der dritte an Martin Kisters (194. Schuss).

Bei der Jugend war Ashley Faahsen mit 30 von 30 möglichen Ringen erfolgreichste Schützin. Sie wurde damit Siegerin beim Jugendwettbewerb. Und auch die Musiker*innen lieferten sich einen Wettbewerb: Den Wanderpokal konnte der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr für sich entscheiden.

Zwei Königsanwärter

Mit dem traditionellen Aufruf „Königsanwärter am Schießstand melden“, sah man Charles Verheyden und Willi van Well entschiedenen Schrittes nach vorne treten. Ein spannender, langer Wettkampf brachte am Ende schließlich Willi van Well als neuen König hervor. 151 Schuss lang hielt der Vogel sich standhaft in seinem Kasten, bevor die Erdanziehungskraft siegte. Zu seinem Adjutanten ernannte van Well seinen Schwager und Schützenkollegen Henk Willems.

Damit war das Preis und Vogelschießen beendet, der Festzug zog am Anschluss noch durch Kevelaers Innenstadt, wo der Tag im Petrus-Canisius-Haus ein Ende fand.