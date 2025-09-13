Neuer König bei der St. Hubertus-Gilde Keylaer

Am vergangenen Wochenende wurde traditionsgemäß durch die Gilde der scheidende König Erik Adamascheck an seiner Residenz abgeholt. Eine große

Abordnung des Vereins wurde dort vom König begrüßt, der sich herzlich für die Unterstützung durch Gilde, Nachbarn und Familie während seiner Regentschaft bedankte.

Die Hubertus-Gilde ehrte den scheidenden König mit einem Fahnenschwenken vor seiner Residenz, bevor es dann mit der Königskutsche durch Kevelaer über den Kapellenplatz zur Vogelstange am Hubertusplatz ging.

Königsschießen

Unter Flutlicht kämpften die Teilnehmer beim diesjährigen Vogelschießen bis zum letzten Schuss, und am Ende setzte sich Toni Kamps gegen seinen Herausforderer Walter Braßeler durch. Mit dem 728. Schuss errang er die Königswürde und wird nun von seiner Frau Petra an der Seite begleitet. Zum Adjutanten ernannte der neue König seinen Freund und Schützenbruder Georg Bors, der von seiner Frau Elke unterstützt wird.

Schon zuvor hatte das Preisschießen für große Begeisterung gesorgt:

1. Preis: Ralph Müschen (380. Schuss)

2. Preis: Lukas Brosowski (195. Schuss)

3. Preis: Stephan Winkels (115. Schuss).

Auch die Jugend- und Schülerabteilung zeigte starke Leistungen: Henri Jansen errang die Prinzenwürde und ernannte Jakob Kästner zu seinem Adjutanten. Die Preisränge sicherten sich:

1. Preis: Nele Heubes

2. Preis: Alina Löcher

3. Preis: Jakob Kästner

Für die Gäste aller Altersgruppen war gesorgt: Groß und Klein hatten ihren Spaß bei Musik, Spielstationen, Hüpfburg und geselligem Beisammensein.

Mit diesem gelungenen Vogelschießen blickt die Hubertus-Gilde auf einen aufregenden Tag voller Tradition, Spannung und gemeinschaftlicher Freude zurück.