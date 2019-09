„Ich bin aus der Liebe zum Kaffee in der Kaffeebranche gelandet“, erzählt Jacob van der Zee, der gelernter Einzelhandelskaufmann ist. Nach dem Belegen einiger Lehrgänge und vier Jahren Berufserfahrung in der Kaffeebranche hat der 56-jährige Niederländer in Kevelaer nun den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Sein Laden trägt den Namen „Coffee Beans by Jac“. „Weil sich ‚Kaffeebohnen' auf Deutsch nicht gut anhören würde“, lacht van der Zee.