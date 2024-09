Seit 120 Jahren wird in der Traditionsbäckerei Janssen-Heursen schon gebacken Neuer Glanz in Backstube und Café

/ von Lisa Schweren

Heinrich Janssen in seiner renovierten Bäckerei Fotos: LS

Wer in den vergangenen Wochen über die Busmannstraße gelaufen ist, hat es bestimmt längst bemerkt. Die Bäckerei Janssen-Heursen hat sich verändert. Heinrich Janssen und seine Frau hatten gemeinsam entschieden, dass sie ihre Bäckerei gerne moderner gestalten wollten. Mit mittlerweile 58 wisse Janssen zwar noch nicht, wie lange genau er die Bäckerei noch führen werde, doch er weiß: Er will sich dort wohlfühlen.

„Wir wollten einen schönen Laden, in dem wir gerne arbeiten“, so Janssen über die Entscheidung zum Umbau. Wie genau es später aussehen sollte, hatte er gemeinsam mit seiner Frau geplant. „Der Handwerker hatte aber auch einige gute Ideen“, gibt er im Gespräch zu. Und so entstand der neue moderne Verkaufsraum mit Café. An den Wänden gibt es dort nun auch Steckdosen mit USB-Ladebuchse. Es soll zum Verweilen einladen und auch die jüngeren Kevelaererinnen und Kevelaerer ins Geschäft holen. Janssen hat schon gesehen, dass Menschen die Plätze zum Arbeiten nutzen. Das wünsche er sich auch für die Zukunft.

Etwas enttäuscht ist er darüber, dass der Eingang zur Bäckerei beim Umbau nicht ebenerdig gemacht werden konnte. „Mit dem Keller drunter geht das leider nicht so einfach“, erzählt er. Stattdessen hilft seit einigen Wochen eine Rampe aus Metall den älteren Kundinnen und Kunden dabei, die Stufe zu überwinden. Doch Janssen sagt auch, dass jeder, der Hilfe braucht, sich gerne immer bei den Mitarbeitenden m…