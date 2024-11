Der Bauplan der Schule befindet sich nun in der zweiten Phase Neuer Garten für die Wettener Grundschule

/ von Michael Nicolas

Anne Molderings, Christoph Steegmann, Rainer Scholten, Yvonne Völkel, Sacha Sohn (v.l.) mit Schülerinnen, Schülern und Schulhund „Buddy“ vor einem Beet am neuen Schulanbau der Wettener Grundschule an der Franz-Terhoeven-Straße. Foto: nick

Seit dem Ende der Sommerferien werden die Wettener Grundschülerinnen und Grundschüler bereits in einem neuen, schicken Anbau unterrichtet. Nur der Bereich rund um das neue holzverkleidete Haus sah bislang ein wenig kümmerlich aus – eben wie an einer Baustelle. Doch nun sind die Arbeiten hier so gut wie abgeschlossen. Entstanden sind ein naturnaher Garten und mehrere Beete.

Wodurch zeichnet sich ein Naturgarten aus? Die Antwort weiß Naturgartenplanerin Sacha Sohn: Hier wurden „keine Exoten“ angepflanzt, sondern überwiegend heimische Pflanzen und Gehölze aus der Region Niederrhein. „Insekten krabbeln besonders gerne auf heimischen Gehölzen herum“, erklärt die Planerin, dass die Beete vorteilhaft für Flora wie auch Fauna sind.

Und nicht nur die Pflanzen sind in Wetten ,heimisch‘, auch der Gartenbaubetrieb Steegmann, der sie gesetzt hat, liegt praktisch ,um die Ecke‘. Christoph Steegmann schaute sich das Ergebnis am Mittwoch, 12. November 2024, kurz vor der Fertigstellung genau an und erklärte Rainer Scholten vom Gebäudemanagement der Stadt und Yvonne Völkel vom städtischen Bereich „Schulen und Sport“ einige Details, beispielsweise, wie die Verankerungs- und Bewässerungssysteme der jungen Bäume funktionieren, die den Bereich des neu entstandenen kleinen Innenhofes nun schmücken.

,Outdoor‘-Unterricht

Über diesen Bereich freut sich Schu…