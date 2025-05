Neuer Baum am Hallenbad

Anlässlich des Internationalen Tags des Baumes wurde auf der Grünfläche am Hallenbad eine Rot-Eiche (Quercus rubra) gepflanzt. Diese Baumart wurde von der Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung zum Baum des Jahres 2025 gewählt. Mit dieser symbolischen Aktion setzt die Wallfahrtsstadt Kevelaer ein Zeichen für den aktiven Klima- und Artenschutz.

Die Rot-Eiche ist eine von insgesamt 45 Bäumen, die seit Februar von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Betriebshofes im gesamten Stadtgebiet gepflanzt wurden. Einige davon bereichern neue oder bestehende Alleen, etwa an der Bruchstraße in Twisteden oder am Grünen Weg in Kevelaer. Andere dienen als Ersatz für Bäume, die krankheitsbedingt oder aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden müssen.

Vorausschauende Begrünung

„Mit der Auswahl klimaresistenter Baumarten wie der Rot-Eiche setzen wir bewusst auf eine zukunftsfähige Bepflanzung. Sie ist nicht nur ökologisch wertvoll, sondern trägt auch zu einem attraktiven Stadtbild bei“, erklärt Sébastien Belleil vom Bereich Stadtplanung/Umwelt der Stadt Kevelaer. „Gerade in Zeiten des Klimawandels ist eine vorausschauende Begrünung wichtiger denn je.“

Bei der Auswahl der Baumarten wurde großer Wert auf ein harmonisches Stadtbild und die Anpassungsfähigkeit der Pflanzen gelegt. Neben heimischen Klassikern wie Buche, Ahorn oder Eiche wurden auch neue Arten wie der Amberbaum und die Rot-Eiche berücksichtigt.

Der Tag des Baumes, der erstmals am 25. April 1952 in Deutschland gefeiert wurde, geht auf eine Initiative des US-amerikanischen Journalisten Julius Sterling Morton zurück und wurde 1951 von den Vereinten Nationen offiziell anerkannt. Ziel ist es, das Bewusstsein für die ökologische, kulturelle und historische Bedeutung von Bäumen zu stärken und gleichzeitig den Naturschutz zu fördern.

Die Rot-Eiche stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde bereits im 17. Jahrhundert als Zierbaum nach Europa eingeführt. Ihr tiefgrünes Laub, das sich im Herbst in ein leuchtendes Rot verwandelt, sowie ihre Robustheit und Anpassungsfähigkeit machen sie zu einer idealen Wahl für urbane Pflanzungen – besonders in Zeiten des Klimawandels.