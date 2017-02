Neue Wimpelkette für Winnekendonks Straßen

Stolz präsentieren zwei Vorstandsmitglieder der Geselligen Vereine Winnekendonk eine neue Wimpelkette. Diese ziert künftig die Straßenzüge des Golddorfs. Möglich gemacht hat die Anschaffung eine Spende der Volksbank an der Niers, so dass die in die Jahre gekommene und nicht mehr ansehnliche Wimpelkette ausgetauscht werden konnte. Vorstandsmitglied Heinz Aben bedankte sich jetzt gemeinsam mit Geschäftsführer Georg Werner bei Dirk Verheyen, Geschäftsstellenleiter der Volksbank Winnekendonk, für das Engagement. So ist das Dorf perfekt gerüstet für die künftigen Veranstaltungen des Jahres und bietet ein schönes Straßenbild.