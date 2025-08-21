Neue Wimpel für Gesellige Vereine

Die Volksbank an der Niers hat gemeinsam mit dem Fonds „Energie für Kevelaer” die Geselligen Vereine von Kevelaer mit einer Spende zur Anschaffung übergroßer Vereinswappen unterstützt.

Jeder der 15 Mitgliedsvereine hat nun ein eigenes Wappen in Übergröße, welches bei festlichen Anlässen sichtbar präsentiert werden kann. Die Vereinswappen schmückten erstmals das Festzelt zur Kirmes und zeigten dort in beeindruckender Weise und Größe die Vielfältigkeit der Vereine.

Neben der Spende der Volksbank konnten die Geselligen Vereine sich über eine Zusage des Fonds „Energie für Kevelaer” freuen – jede Menge Unterstützung, mit Hilfe derer die Anschaffung der Wappen möglich wurde.

Bis zum nächsten Einsatz werden die Wappenschilder in einer sicheren, maßgeschneiderten Transportbox aufbewahrt, die freundlicherweise am Betriebshof der Stadt Kevelaer untergebracht ist.

Die Box, die mit Unterstützung der Firma Walther Faltsysteme angeschafft wurde, konnte im Zuge der Aktion mit dem Logo der Volksbank versehen werden. Somit besteht jetzt auch ein sichtbares Zeichen der Unterstützung und Verbundenheit mit dem Vereinsleben vor Ort.

„Unsere Region lebt vom Engagement ihrer Vereine. Es ist uns also ein besonderes Anliegen, dieses Engagement zu fördern“, so Michael Rütten, Geschäftsstellenleiter der Volksbank in Kevelaer.

Marcus Plümpe, Präsident der Geselligen Vereine, bedankte sich im Namen der Mitglieder bei Rütten für die Unterstützung.