Neue Vorsitzende im Jubiläumsjahr

Am Donnerstag, 27. März, fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Pferdestortgemeinschaft St. Georg in der Gaststätte Scholten in Kevelaer statt. Der 2. Vorsitzende Mike Scholten begrüßte pünktlich um 20 Uhr die Mitglieder, besonders begrüßte er den Ehrenvorsitzenden Ferdi van Ditzhuyzen mit seiner Frau.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder wurde das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 10. Oktober 2024 von der Schriftführerin Isabell Aymanns vorgetragen und anschließend von der Versammlung genehmigt.

Kassenbericht

Sodann folgte der Kassenbericht durch die Schatzmeisterin Elena Hellmanns. Nach dem Kassenprüfbericht, vorgetragen von Klaus Verhasselt, wurde der Schatzmeisterin hervorragende Arbeit und eine sehr gute Kassenführung bescheinigt. Schriftführerin und Schatzmeisterin wurden von der Versammlung einstimmig entlastet.

Große Mehrheit

Nächster Tagesordnungspunkt war die Neuwahl eines/einer neuen 1. Vorsitzenden, da der bisherige 1. Vorsitzende Christoph Dworatzyk Ende Januar aus beruflichen Gründen zurückgetreten war. Für die Besetzung des Postens gab es zwei Vorschläge aus der Versammlung, Nicola Brammen und Nadine Ruelfs. Nicola Brammen lehnte aus zeitlichen Gründen eine Kandidatur ab. Somit stand Nadine Ruelfs zur Wahl. Sie wurde mit großer Mehrheit zur neuen 1. Vorsitzenden des Reitervereins gewählt. Auch ein neuer Kassenprüfer musste gewählt werden. Hier fiel die Wahl auf Vera Kersten.

Die nächsten Themen waren die Pferdesegnung am 27. April, die Teilnahme an der Kevelaerer Kirmes, sowie das am 17./18.Mai stattfindende Reitturnier auf der Reitanlage Scholten in Schraevelen. Im Jubiläumsjahr werden viele Springprüfungen bis zur Klasse M 2 Sterne und Dressurprüfungen bis zur schweren Klasse S auf der Anlage zu sehen sein. Am 28.06. wird die 100 Jahrfeier des Vereins für Vereinsmitglieder und geladene Gäste in der Schützenhalle bei Scholten stattfinden. Auch wird der Verein eine neue Chronik zum 100-jährigen Bestehen herausgeben, in der die Geschichte des Vereins eindrucksvoll wiedergegeben wird.

Neue Satzung

Unter Punkt Verschiedenes wurden noch einige Punkte bzgl. einer neuen Satzung in einer lebhaften Diskussion erörtert. Diese soll in einer Arbeitsgruppe erstellt und den Mitgliedern auf der nächsten Versammlung vorgestellt werden. Nachdem keine weiteren Wortmeldungen zu Punkt Verschiedenes vorgetragen wurden, schloss der 2. Vorsitzende Mike Scholten gegen 22 Uhr die Versammlung.

Über alle bevorstehenden Veranstaltungen der Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer wird zeitnah berichtet werden.