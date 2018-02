Der Kevelaerer Udo Holtmann, Vorsitzender der Franziskus-Stiftung-Kleve, freut sich über die neuen Verwaltungsräume des kernsanierten Mutter-Clara-Hauses an der Spyckstraße in Kleve, die Weihbischof Rolf Lohmann zur Wiedereröffnung des Hauses gesegnet hat. Das Haus ist die Keimzelle der Franziskusschwestern in Kleve: Von hier aus werden die rund 275 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Franziskus GmbH betreut, die im Franziskus-Haus Kleve, dem Seniorenzentru…