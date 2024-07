Neue Verkaufsstellen für die KevelaerCard

Seit Einführung der KevelaerCard im Juli 2021 wurden KevelaerCards im Wert von über 400.000 Euro verkauft. Besonders als Geschenk wird die Karte gerne gekauft. Jetzt kommen, neben der Tourist Information und dem Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob, noch zwei weitere Verkaufsstellen dazu.

Ab sofort kann die KevelaerCard auch bei der Galerie Kocken in der Hauptstraße 21 – 25 sowie beim Modehaus Kaenders in der Busmannstraße 44 erworben werden.

„Bei uns werden sehr häufig KevelaerCards eingelöst und da lag es nahe, nicht nur KevelaerCards anzunehmen, sondern auch zu verkaufen“, sagt Markus Kaenders, Inhaber des Modehaus Kaenders. Citymanager Tobias Nelke ist optimistisch: „Mit den zwei zusätzlichen Verkaufsstellen erhoffen wir uns natürlich auch eine weitere Steigerung beim Verkauf von KevelaerCards.“

Besonders von Vorteil ist, dass die KevelaerCard-Käufer jetzt nicht mehr auf die Öffnungszeiten der Tourist Information und des Informationsgebäudes im Solegarten St. Jakob oder den Online-Kauf angewiesen sind, sondern auch während der längeren Öffnungszeiten der neuen Verkaufsstellen den Gutschein erwerben können.

Dies unterstreicht auch die Aussage von Tobias Kocken, Inhaber der Galerie Kocken: „Bei uns kann man die KevelaerCard auch am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr kaufen.“

Die KevelaerCard wird seit November 2023 über das Chayns-System abgewickelt. Bequem per Chayns-App oder per „Papier-Gutschein“ können Kunden mit der KevelaerCard bezahlen. Chayns bietet aber auch noch weitere Möglichkeiten. So werden regelmäßig durch das Kevelaer Marketing über „Das große Stadtquiz“ oder ganz aktuell über das „EM-Tippspiel“ KevelaerCards ausgespielt, die direkt im Chayns-Konto der Benutzer landen.

„Mit den KevelaerCards, die wir regelmäßig in Gewinnspielen, im Stadtquiz und EM-Tippspiel verlosen, betreiben wir Wirtschaftsförderung, wie man sie direkter nicht betreiben kann“, betont Wirtschaftsförderin Verena Rohde die Vorteile des Chayns-Systems.

„Darüber hinaus wollen wir in Zukunft auch weitere Potentiale, wie z. B. Self-Order von Chayns nutzen“, ergänzt Citymanager Tobias Nelke.