Neue Veranstaltungen sind jetzt buchbar

Das Kurs-und Veranstaltungsangebot der Volkshochschule für Goch, Kevelaer, Uedem und Weeze ist wieder sehr vielfältig. Die über 300 Kurse und Veranstaltungen finden in den verschiedenen Räumen der Kommunen und auch online statt. Auch wird mit der Themenauswahl versucht, so vielen Wünschen und Bedürfnissen wie möglich gerecht zu werden. Gerade in der Vorweihnachtszeit lohnt sich ein Blick ins Programm, einige Veranstaltungen lassen sich wunderbar als Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen.

Gegenwart und Geschichte

Mit der VHS geht es raus in die Natur und zu besonderen Orten der Region und darüber hinaus. Neben Vorträgen zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen gibt es unter anderem auch Veranstaltungsangebote zu den Themenfelder Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Politik. Bei den digitalen Vorträgen kommen namhafte Expert*innen aus der Wissenschaft zu Wort. Die Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW Kreis Kleve – mobil & digital wird mit wichtigen Informationsvorträgen fortgesetzt.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, wurde das Angebot an Kinder-Kursen weiter ausgebaut: Töpfern, Schwimmen, Hiphop-Tanz und Malen. Für die Osterferien gibt es einen Nähkurs (Weeze) und einen Malkurs (Twisteden). In den Sommerferien können Kinder im Weezer Tierpark an zwei Tagen das Heupferdchen-Abzeichen erlangen und viel über Artenvielfalt lernen. Und an mehreren Terminen gibt es kostenlose online Vorträge für Acht- bis Zwölfjährige aus der Reihe vhs.KinderUni. Die Themen sind so spannend, dass Eltern sicherlich daran auch Gefallen finden werden.

Theater, Tanzen, Töpfern

Erneut werden Fahrten zu Museen und Theatern der Region angeboten. Das offene Mal-Atelier wird ebenso fortgesetzt wie die vielen Töpferkurse, der Tanztreff und das musikalische Angebot. Neu sind zwei Kurse zur Glasmalerei, die als Gemeinschaftserlebnis auf Austausch ausgelegt sind und sich gerade an Personen ohne Vorerfahrung richten: die Freude am Ausprobieren steht hier im Vordergrund.

Gesundheitswissen, Genuss, Bewegung, Wohlbefinden

Der Fachbereich Gesundheit bietet ein vielfältiges Programm, das Bewegung, Entspannung und Genuss miteinander verbindet. Das Angebot reicht von Gesundheitswissen und vielseitigem Training – darunter Yoga, Tanz, Selbstverteidigung, Ballsportarten und Bewegung im Wasser – bis hin zu Kursen für mentales Wohlbefinden und Stressbewältigung. Die Veranstaltungen unterstützen bei gesundheitlichen Problemen, beugen ihnen vor und laden dazu ein, Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Tun zu erleben. Um der Nachfrage gerecht zu werden, ist das Angebot an Kochkursen weiter ausgebaut worden. Für die verschiedenen Geschmäcker und Interessen ist etwas dabei: Festtagsmenus, Wildkräuterküche, Kochtreffs, schnelle Alltagsgerichte und saisonale Spezialitäten. Neu im Programm sind ein funktionales Ganzkörpertraining in der Halle und im Freien.

In Wort und Schrift

Im Bereich Sprachen bietet das Programm in diesem Semester wieder ein breites Spektrum an Kursen an: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Japanisch, Arabisch, Polnisch und Türkisch können auf verschiedenen Sprachniveaus in Präsenzform in Goch und Kevelaer erlernt werden. Ein Liederabend zum Thema „Die schönsten Chansons“ lädt zudem zum Mitsingen ein.

Für Deutsch als Zweitsprache sind neben den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Integrations- und Berufssprachkursen im offenen Abendangebot auch Kurse für die Niveaustufen A1 und A2 dabei. Neu angeboten wird außerdem ein Abendkurs Deutsch B2, dem Sprachniveau, das u. a. für eine berufliche Ausbildung oder eine Weiterqualifizierung empfohlen wird. An sechs Terminen besteht die Möglichkeit, an einem Einbürgerungstest teilzunehmen.

Berufliche und digitale Kompetenzen stärken

Das Angebot dieses Fachbereiches richtet sich primär an Berufstätige, aber auch an Privatinteressierte, die sich fachlich oder persönlich fortbilden möchten. Neben aktuellen Kursen zu „Künstlicher Intelligenz“ finden sich EDV-Kurse zu den gängigen EDV-Programmen in Präsenzform oder online. Klassische Seminare zu Kommunikation, interkultureller Kompetenz, Marketing und Qualitätsmanagement entwickeln die persönlichen Kompetenzen weiter.

Für Teilnehmende mit keinen oder geringen Vorkenntnissen, Berufsrückkehrende und Senior*innen lohnt ebenfalls der Blick ins Programmangebot. Unternehmen und kommunale Einrichtungen im Verbandsgebiet steht die VHS für maßgeschneiderte und kostengünstige Auftragsmaßnahmen auf Anfrage zur Verfügung, die beim Auftraggeber oder in Räumen der VHS durchgeführt werden können.

Schulabschlüsse und Grundbildung

Ab dem 26.01.2026 beginnen zwei Abendkurse zum Erwerb von Schulabschlüssen: Der Erste Schulabschluss (ehemals Hauptschulabschluss nach Klasse 9) sowie der Mittlere Schulabschluss. Der VHS-Zweckverband Goch, Kevelaer, Uedem, Weeze bietet damit erneut eine bedeutende regionale Möglichkeit für Erwachsene, ihren Schulabschluss zu erreichen. Ferner wird es im Frühjahr 2026 auch Kurse zum Erwerb von grundlegenden Lese- und Schreibfähigkeiten geben. Interessierte können sich melden, um einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch zu vereinbaren.

Das gesamte Veranstaltungs-Programm ist online: www.vhs-goch.de Das VHS-Magazin liegt zudem auch in der Geschäftsstelle und den Rathäusern (Kevelaer, Uedem, Weeze) zur Mitnahme aus. Die Anmeldungen können online und vor Ort in der VHS-Geschäftsstelle (Hevelingstr. 123, Goch) erfolgen.