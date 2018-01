„Es ist eine Frage der Kosten und schwer, die großen Polizeiorchester zu bekommen“, versicherte Mitorganisator Philipp Moerkerk aber, dass es in Sachen Neujahrskonzerte auf jeden Fall weitergehen soll. Vor 36 Jahren begannen die Konzerte mit dem Jugend-Akkordeon Orchester Veen – und auch diesmal durfte ein Ensemble aus der Region ran.

Mit der von Kevelaerer Musikern 2010 gegründeten „Big Band For Fun“ mit Musikern aus dem gesamten Kreis stand eine 22-köpfige Formation auf der Bühne, die unter der Leitung von Philipp Niersmans von Anfang an mit kompaktem Bläsersatz, schwungvollem Rythmus und einer Menge an Power aufwartete.