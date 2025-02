Neue Technik für beliebten Treffpunkt

Die Öffentliche Begegnungsstätte in Winnekendonk erstrahlt in neuem Glanz. Im Rahmen durchgeführter Modernisierungsmaßnahmen wurden die Belüftung und die technische Ausstattung der Einrichtung verbessert, erklärt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die bisherige Belüftung entsprach insbesondere bei größeren Veranstaltungen nicht mehr den erforderlichen hygienischen und gesundheitlichen Standards. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, wurde eine moderne Lüftungsanlage installiert. Auf der Deckenkonstruktion der Begegnungsstätte wurden drei Lüftungsgeräte montiert, die für eine effektive „Außen- und Fortluftführung“, wie es im Fachjargon heißt, sorgen. Diese erfolgt direkt über das Dach. Dank integrierter Erhitzer und Kühler, die über eine Kälteanlage/Wärmepumpe versorgt werden, kann die Raumtemperatur im Winter beheizt und im Sommer gekühlt werden.

Photovoltaikanlage

Die Montage der Lüftungsanlagen erfolgte im Bereich des Giebels zum neuen Marktplatz, wodurch die technische Infrastruktur optimal in das Gesamtbild der Begegnungsstätte integriert wurde. Zusätzlich wurde eine moderne Kältetechnik installiert, die über vier Deckenkassettengeräte in der Deckenkonstruktion betrieben wird. Diese Technik kann parallel zur bestehenden Heizung genutzt werden, ersetzt jedoch nicht den bestehenden Wärmeerzeuger.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Modernisierung ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der südwestlichen Dachfläche der Begegnungsstätte. Diese Installation soll nicht nur die zusätzlichen Investitions- und Betriebskosten kompensieren, sondern auch langfristig den Strombezug vom Netzbetreiber reduzieren. Der erzeugte Strom wird ausschließlich für den Veranstaltungssaal genutzt. Um den Eigenverbrauch aus der Photovoltaikanlage zu maximieren, wurde zudem ein Batteriesystem im Stuhlkeller installiert.

Modernes Ambiente

Die gesamte Modernisierung umfasst neben der Lüftungsanlage auch die Erneuerung der Saal- und Bühnenbeleuchtung, die Erneuerung der Lautsprecher sowie einen frischen Farbanstrich und passende Vorhänge. Alle diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Attraktivität zu steigern und ein modernes Ambiente für zukünftige Veranstaltungen zu schaffen.

„Die Wallfahrtsstadt Kevelaer freut sich, mit dieser Modernisierung einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur und zur Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders zu leisten. Die neuen technischen Möglichkeiten tragen dazu bei, dass die Begegnungsstätte in Winnekendonk auch in Zukunft ein beliebter Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger bleibt“, so die Stadtverwaltung.