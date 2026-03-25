Neue Stars für PAROOKAVILLE: Timmy Trumpet, Hardwell, W&W und 40 weitere Top-Acts kommen in die »City of Dreams«

Die »City of Dreams« öffnet vom 17. bis 19. Juli 2026 erneut ihre Stadttore am Airport Weeze (NRW) und begrü.t rund 225.000 Citizens. Mit dem dritten Artist Announcement von PAROOKAVILLE wird die internationale Headliner-Riege rund um Charlotte de Witte, The Chainsmokers, Armin van Buuren und Steve Aoki nun um fünf weitere Hochkaräter erweitert. Darüber hinaus ergänzen rund 40 weitere nationale und internationale Artists das Line-Up von Deutschlands größtem Electronic Music Festival. Timmy Trumpet zählt mit zahlreichen Platin-Auszeichnungen und internationalen Awards zu einem der profiliertesten Künstler in den DJ Mag Top 100. Sein Hit-Song „Freaks” bescherte dem australischen Musiker und DJ über eine halbe Milliarde Streams

sowie sechs Platin-Auszeichnungen in seinem Heimatland Australien. Mit weiteren Songs wie „Mad World” und „Party Till We Die” überschreitet er Genre-Grenzen und zählt zu einem der explosivsten Performer in der elektronischen Musikszene. Am

Festival-Samstag kehrt er als einer der beliebtesten Acts der Parookaville-Citizens zurück auf die Mainstage.

Mit ihren energiegeladenen Shows verschiebt das Duo W&W bereits seit 2007 musikalische Grenzen und verpasste seit 2017 keine Parookaville-Edition. Hits wie „Thank You (Not So Bad)”, ihr Remix des Klassikers „Heaven Is A Place On Earth” sowie

ihre Kollaboration mit Dimitri Vegas & Like Mike im Song „Yeah” erreichen mehr als 12 Millionen monatliche Spotify-Hörer:innen und sichern ihnen einen festen Platz in der modernen Dance-Szene und den Herzen der Parookaville-Citizens. Mit einer kraftvollen Mischung aus Big Room, Trance, Techno und Hard Dance können die Citizens W&W am

Festival-Samstag live auf der Mainstage erleben. Der niederländische DJ Hardwell hat mit einer Karriere voller Neuerfindungen und künstlerischem Ehrgeiz einen unverkennbaren Abdruck in der globalen Musikszene hinterlassen. Mit Aera-prägenden Hymnen wie „Call Me A Spaceman”, genreübergreifenden Kollaborationen mit internationalen Musikstars wie Jason Derulo

im Song „Follow Me” sowie Remixen für Artists wie Calvin Harris („Miracle”) und David Guetta („Satisfaction”) erreicht er über sechs Millionen monatliche Spotify-Hörer:innen und ist auf den größten Festivalbühnen der Welt zu Hause. Am Festival-Sonntag wird Hardwell mit seinen Hits zum fünften Mal die Mainstage der »City of Dreams« zum Beben bringen.

Der australische DJ Sonny Fodera ist für seinen unverwechselbaren Sound aus groovegeprägten und emotionalen House-Music-Tönen bekannt. Mit Songs wie „Somedays”, „Asking” und „Think About Us” erreicht er über acht Millionen monatliche Spotify-

Hörer:innen und zählt zu den am schnellsten wachsenden Acts der Dance-Music-Szene. Mit seinen gefeierten Sets steht er regelmäßig auf den größten Festivalbühnen weltweit und wird seinen Signature Sound am Samstag ins Desert Valley bringen.

Mit Don Diablo presents Ctrl+Alt+Delete markiert der niederländische DJ einen kreativen Neustart, den Fans in Deutschland zuerst in PAROOKAVILLE erleben.

Ctrl+Alt+Delete verbindet unterschiedliche Genres, Tempi und futuristische Drum-&- Bass-Elemente zu einem einzigartigen Sound und präsentiert ein neues Alter Ego, das für pure Emotionen und musikalische Vielfalt steht. Hits wie „Maniac”, „Turbo Speed” und „The Formula” können Besucher:innen am Freitag erstmals im Power Plant erleben. Hochkarätige Acts sorgen für einzigartige Sets auf den Bühnen der »City of Dreams« Das niederländische DJ und Produzenten Duo Blasterjaxx sorgt mit über 150 Song-Veröffentlichungen, mehr als 50 Remixen und zahlreichen Edits dafür, dass jedes ihrer Sets zu einer einzigartigen Erfahrung wird. Mit ihrer energiegeladenen Performance werden die beiden am Festival-Freitag reichlich Power auf die Mainstage bringen. Mit seiner Single „Erklär mir Liebe” zählt der deutsche DJ und Produzent Chrissyjeey zu den

spannendsten Künstlern des Jahres 2026 und begeistert in seinen Sets mit einer Mischung aus Hard Trance, Bounce und Techno Rap. Live erleben können die Besucher:innen ihn am Freitag im Time Lab. Feel-Good-Vibes stehen bei der Musik von

Davyboi im Mittelpunkt: Sein Signature-Sound verbindet Trance mit Eurodance und sorgt für euphorische Momente auf der Tanzfläche. Die Citizens von PAROOKAVILLE dürfen sich auf ein energiegeladenes Set am Freitag im Desert Valley freuen.

Zu den aktuell am schnellsten aufstrebenden Namen der Hard-Dance-Szene zählt der deutsche DJ Dr Donk. Gemeinsam mit N-Vitral wird er am Freitag in der Cloud Factory mit explosiver Bühnenenergie für einzigartige Festivalmomente sorgen. Durch

Kollaborationen mit Artists wie Swedish House Mafia, Martin Garrix und Tiesto hat sich das niederländische Duo Dubvision weltweit einen Namen gemacht und zählt über eine Million monatliche Hörer:innen auf Spotify. Ihre Hits präsentieren sie am Festival- Sonntag auf der Mainstage. Mit düsterem Sound und kraftvoller Energie hat sich Eli Brown von den Underground-Clubs Großbritanniens zu einem global gefeierten Act entwickelt. Mit einem energiegeladenen Set feiert der Brite am Sonntag seine

Parookaville-Premiere im Desert Valley. Beim deutschen DJ Duo Fast Boy treffen Indie- Einflüsse und Berliner Clubkultur auf tiefe Melancholie und eingängige Pop-Hooks. Ihr kreativer Stil bewegt sich im Dance Pop – am Festival-Freitag spielt das Duo auf der Bill’s Factory. Zu den prägendsten Figuren der House-Musik zählt Fedde le Grande, dessen Song „Put Your Hands Up 4 Detroit” den Startpunkt seines weltweiten Erfolgs markiert. Am Samstag wird der niederländische DJ mit einem Set im Desert Valley erneut in die »City of Dreams« reisen. Der Grammy-nominierte und Multi-Platinausgezeichnete DJ Gabry Ponte ist eine leitende Figur in der Dance-Musik. Sein Remix des Hit-Songs „Blue (Da Ba Dee)” wurde mit Diamant ausgezeichnet und erreicht

weltweit ein Millionenpublikum – knapp 16 Millionen monatliche Spotify-Hörer:innen sprechen für sich. Am Samstag wird er das Power Plant zum Feiern bringen. Neue Impulse aus der elektronischen Szene liefert Laura van Dam, die als eine der

aufregendsten neuen Acts der Trance- und Techno-Genres gilt. In ihren Sets verbindet sie melodische Tiefe mit kraftvollen, treibenden Sounds und steht am Sonntag auf der Mainstage.

Rave-Energie und maximale Eskalation auf allen Parookaville-Stages Luca-Dante Spadafora zählt mit seinem unverwechselbaren Signature Sound, der Elemente aus Techno, Hardstyle, Garage, Goa und Hardcore verbindet, zu einem der relevantesten neuen Acts der europäischen EDM-Szene. Nach längerer Pause erstmals wieder zusammen mit Niklas Dee wird er am Samstag bei PAROOKAVILLE mit einer energiegeladenen, genreübergreifenden Show für maximale Eskalation im Time Lab sorgen. Der niederländische DJ und Produzent Maddix ist für seinen genrebrechenden Techno-Sound bekannt. Diese Rave-Energie wird er am Samstag in die Desert Valley Festival-Crowd bringen. Beim niederländischen Duo Mr. Belt & Wezol trifft Retro auf

moderne Clubsounds: Mit ihrem DJ-Set am Samstag im Desert Valley kuratieren sie House-Tracks für die Citizens und liefern eine perfekte Mischung aus vertrauten Klassikern und frischen Sounds. Die italienische DJ und Produzentin Olympe verbindet

tiefe Melodien mit einer treibenden Energie. Ihr hypnotisches Set bringt sie sonntags in die Cloud Factory. Mit eindringlichen und mitreißenden Sets reisen zudem Paracek (Donnerstag) und REWI (Sonntag) in die »City of Dreams«. Diese werden die beiden

gefeierten Acts ins Desert Valley bringen. Für genreübergreifende Energie sorgt am Freitag der australische Act Pendulum mit einem DJ-Set zwischen Drum & Bass, House, Techno und Hardcore im Power Plant. Die Bill’s Factory überzeugt mit einem

energiegeladenen Live-Set des Berliner Duos Twocolors. Ein visuell wie musikalisch intensives Erlebnis verspricht VIMA: Mit druckvollen Drops und einer Ästhetik zwischen minimalistisch und cinematisch sorgt er am Festival-Samstag auf der Mainstage für ein einzigartiges Set.

Beliebte Ticket-Kategorien noch verfügbar

Der Vorverkauf für PAROOKAVILLE 2026 läuft weiterhin auf Hochtouren: Nachdem diverse Ticketkategorien bereits seit Längerem ausverkauft waren, sind nun ebenfalls diverse Unterkünfte im Deluxe Village vergriffen. Knapp wird das Kontingent zudem bei den Deluxe Bell, Deluxe Pyramid und Deluxe Tunnel Unterkünften. Auch bei den Regular Full Weekend Visa, den VIP Sunday Visa und dem Easy Bell (Easy Village) sind nur noch geringe Kontingente verfügbar. Alle Interessierten sollten sich schnell ihre Tickets sichern!