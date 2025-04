Neue städtische Pressesprecherin

Seit dem 1. April 2025 ist Christine Diepmann die neue Pressesprecherin bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Sie übernimmt die Elternzeitvertretung der bisherigen Stelleninhaberin. Die gebürtige Kleverin bringt umfassende Erfahrung aus der niederländischen Kommunalverwaltung mit und betritt damit beruflich Neuland in ihrem Heimatland.

Nach ihrem Bachelorabschluss in Corporate Communication, Public Relations und Image Management an der Hochschule von Arnheim und Nimwegen sammelte Diepmann ihre beruflichen Erfahrungen ausschließlich in niederländischen Kommunen und Organisationen. Den größten Teil ihrer Karriere verbrachte sie in der Gemeinde Venray (Provinz Limburg), wo sie die kommunikative Begleitung des Bürgermeisters und der Beigeordneten übernahm, Projekte betreute und die Social-Media-Kanäle aufbaute und leitete.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler zeigt sich erfreut über die Verstärkung: „Mit Christine Diepmann haben wir eine erfahrene und kompetente Pressesprecherin gefunden, die mit frischen Impulsen unsere Kommunikation bereichern wird. Ihre Expertise aus den Niederlanden ist ein Gewinn, insbesondere für unsere grenzüberschreitende Zusammenarbeit. So bleibt der Austausch mit unseren Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft nah, zielgerichtet und offen.“

Auch die 35-Jährige selbst blickt gespannt auf ihre neue Aufgabe: „Schon lange hatte ich den Wunsch, in Deutschland zu arbeiten. Dass ich nun in Kevelaer meine ersten beruflichen Erfahrungen hier sammeln darf, ist ein großer Glücksfall. Die Stadt hat eine besondere Atmosphäre und ich bin überzeugt, dass ich mit meiner bisherigen Erfahrung viel bewirken kann.“

Christine Diepmann fungiert ab sofort als zentrale Ansprechpartnerin für alle Presseorgane und koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit Ausnahme der Kommunikation in den Bereichen Tourismus & Kultur und der städtischen Betriebe.