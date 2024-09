Neue Stadtbänke

Seit Mai dieses Jahres hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer eine temporäre Busankunft für Pilger- und Reisegruppen an der Straße „Am Bahnhof“ eingerichtet. Um das Warten auf den Bus sowie den Weg zwischen Innenstadt und Busankunft, insbesondere für ältere Menschen, angenehmer zu gestalten, plant die Stadt die Anschaffung von acht neuen Stadtbänken. Diese sollen nicht nur an der Bushaltestelle, sondern auch auf der Bahnstraße, am Marienpark und der Antoniusstraße aufgestellt werden.

An der Busankunft selbst werden die Bänke voraussichtlich zwischen den Bäumen und nicht auf dem Gehweg platziert.

Die Beschaffung der Stadtbänke soll zügig erfolgen, der Auftrag dafür wird bis Mitte Oktober vergeben. Abhängig von den Lieferzeiten könnten die Bänke noch in diesem Jahr oder im Januar 2025 aufgestellt werden. Finanziert werden soll das Projekt durch das Förderprogramm ZIO (Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren).