Neue Souvenirs für echte Kevelaer-Fans

Ein Souvenir der Lieblingsstadt für Zuhause – die Merchandise-Artikel vom Kevelaer Marketing lassen keine Wünsche offen. Ob für die heimische Küche oder aktive Fahrradtouren: Für jede Situation ist ein passender Artikel dabei.

Die Artikel können ganz bequem online im Webshop bestellt und nach Hause geliefert werden.

Praktisches für Unterwegs

Für alle, die gerne in der Natur unterwegs sind, bietet das Kevelaer Marketing eine Auswahl an praktischen Artikeln. Die Fahrradklingel mit Kevelaer-Motiv und die Radwanderkarte sind die perfekte Grundlage für eine Fahrradtour durch die niederrheinische Landschaft. Auch die Alu-Trinkflasche ergänzt die Ausstattung für einen Ausflug im Freien. Ganz neu im Sortiment ist das kompakte Handtuch aus Mikrofaser, das an heißen Sommertagen einen Ausflug ins Freibad erleichtert.

Das Kindermaskottchen KeveLama als Plüschtier

Auch für die kleinen Kevelaer-Fans gibt es im Webshop viele Artikel mit dem beliebten KeveLama zu entdecken. Das Kuscheltier ist ein treuer Begleiter für den Alltag. In der Schule dürfen der Radiergummi und der neue Bleistift nicht fehlen. Für einen Backnachmittag mit Familie oder Freunden eignet sich der KeveLama-Keks- ausstecher. Am Kühlschrank zaubert der Magnet jedem Betrachter ein Lächeln ins Gesicht.

Ein Stück Kevelaer für Zuhause

Für einen guten Start in den Morgen sorgt das grüne Frühstücksbrettchen. Alle Tee-Liebhaber können sich außerdem auf eine Neuheit in der Tourist Information und dem Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob freuen: Ab sofort ist Kräutertee von „KonzepTee“ erhältlich. Dieser kann perfekt aus der Tasse mit Kevelaer-Motiv genossen werden. Küchenutensilien wie der Kochlöffel und das Geschirrhandtuch ergänzen das Equipment in der Küche perfekt.

Alle Artikel sind im Webshop unter www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich.