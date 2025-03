Neue Schnellbuslinie nach Nimwegen

Die Kritik am Personennahverkehr am Niederrhein auf der Linie RE 10 reißt nicht ab, Pendlerinnen und Pendler sowie Reisende klagen trotz Millionen-Investitionen beinahe täglich über Zugausfälle und chaotische Zustände. In diesen Ärger platzt eine Meldung, die quasi in die andere Richtung läuft: Ab dem 6. April 2025 starte die neue Schnellbuslinie SB 46, die eine direkte Verbindung zwischen Nijmegen, Kranenburg, Goch, dem Airport Weeze und Kevelaer bietet. Die Linie wird von der BVR Busverkehr Rheinland GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der DB Regio Bus NRW, betrieben, heißt es in einer Pressemitteilung des Weezer Flughafens.

Der SB 46 soll im im Zweistundentakt verkehren und bietet eine schnelle Verbindung zwischen den Städten und dem Flughafen: Ab Nijmegen Hauptbahnhof über Kranenburg, Goch, Airport Weeze und weiter nach Kevelaer Bahnhof: erste Abfahrt: 02:40 Uhr, letzte Abfahrt: 22:40 Uhr, Fahrzeit bis Airport Weeze: ca. 65 Minuten, ab Airport Weeze nach Nijmegen: erste Abfahrt: 04:36 Uhr, letzte Abfahrt: 00:36 Uhr.

Auf der Linie SB 46 gilt der VRR-Tarif und somit auch das Deutschlandticket. Tickets sind erhältlich über die App „DB NRWay“ oder unter www.dbregiobus-nrw.de/tickets-tarife/nrway. Die Strecke Weeze Airport – Nijmegen soll demnach ab 11,88 € (Stand April 2025) kosten.

Am Weezer Flughafen freut man sich natürlich sehr über diese neue Verbindung im Personennahverkehr: „Mit der neuen Schnellbuslinie SB 46 wird die Erreichbarkeit des Airport Weeze weiter verbessert und Reisenden und Pendlern eine Verbindung im öffentlichen Personennahverkehr zwischen den Städten Nimwegen und Kevelaer geboten“, sagt Tom Kurzweg, Sprecher des Airport Weeze und ergänzt: „Wir freuen uns natürlich besonders, dass nun auch unsere Gäste aus den Niederlanden eine Möglichkeit haben, den Airport Weeze mit dem Bus ab Nimwegen direkt, preiswert und komfortabel zu erreichen.“

Auch in Kevelaer traf die Nachricht auf offene Ohren: Gerade aus touristischer Sicht sei diese neue Linie eine weitere Option, Nachbarn aus den Niederlanden eine weitere Anreismöglichkeit in die Wallfahrtsstadt zu bieten. Man wolle dies in der Zukunft nutzen, um in den Niederlanden gezielt Werbung für einen Besuch in Kevelaer zu machen, hieß es von der Marketing-Chefin Verena Rohde und Tourismus-Leiterin Andrea Kirk am Rande einer Pressekonferenz in dieser Woche.

„Mit der neuen Schnellbuslinie SB 46 leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Mobilität und stärken die Anbindung zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden. Wir sind stolz darauf, einen weiteren Schritt in Richtung für das Verkehrsnetz über Landesgrenzen hinweg gegangen zu sein und werden auch in Zukunft weiterhin eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um den öffentlichen Nahverkehr in der Region noch weiter zu optimieren.“, sagt Niederlassungsleiterin der BVR Busverkehr Rheinland GmbH Manja Schmidt.